Niedociśnienie w ciąży może wywoływać u kobiety bóle i zawroty głowy, ogólne osłabienie, spadek energii, a nawet prowadzić do omdleń. Najczęstszymi przyczynami niedociśnienia są: niewystarczające nawodnienie organizmu, nagła zmiana pozycji ciała lub długotrwałe stanie.

Niskie ciśnienie w ciąży nie stanowi poważnego zagrożenia dla kobiety i rozwijającego się płodu. Może być jednak przyczyną nieprzyjemnych dolegliwości, np. nadmiernej senności czy ciągłego uczucia zmęczenia.

Jakie są najczęstsze przyczyny niskiego ciśnienia w ciąży?

Niedociśnienie w ciąży, czyli niskie ciśnienie tętnicze krwi, nie jest tak niebezpieczne jak nadciśnienie, które może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, zarówno dla przyszłej matki, jak też dla jej dziecka. Spadek wartości ciśnienia u kobiety ciężarnej jest związany ze zmianami w funkcjonowaniu układu krążenia oraz z wahaniami poziomów hormonów. Częstą przyczyną niedociśnienia jest odwodnienie organizmu. Podczas ciąży u kobiety wzrasta zapotrzebowanie na płyny, dlatego każda ciężarna powinna przyjmować co najmniej półtora litra płynów dziennie, najlepiej naturalnej, niegazowanej wody mineralnej. Niskie ciśnienie może pojawiać się również w wyniku długotrwałego stania, które sprzyja gromadzeniu się krwi w nogach. Skutkiem tego jest zmniejszenie się ilości krwi krążącej w żyłach, a tym samym jej ilości w wyższych partiach organizmu. Niekiedy dochodzi do niedostatecznego dopływu krwi i tlenu do mózgu, co może powodować omdlenia. Niedociśnienie w ciąży częściej rozwija się u kobiet z małą aktywnością ruchową oraz narażonym na stres.

Symptomy wskazujące na niskie ciśnienie u kobiety ciężarnej

Niedociśnienie w ciąży stwierdza się, jeżeli pomiar ciśnienia krwi wskazał wartość 90/60 mmHg. Stan ten nie jest zagrożeniem dla zdrowia przyszłej matki i jej rozwijającego się dziecka, dlatego nie wymaga natychmiastowej wizyty lekarskiej i wdrożenia leczenia. Niskiemu ciśnieniu krwi u ciężarnych towarzyszą jednak nieprzyjemne objawy, które przypominają dolegliwości typowe dla pierwszego trymestru ciąży. Przy niedociśnieniu mogą pojawić się:

bóle i zawroty głowy,

nadmierna senność,

mroczki przed oczami,

spadek koncentracji,

uczucie zmęczenia,

szum w uszach,

ogólne osłabienie,

nudności i omdlenia.

Jak zapobiegać niskiemu ciśnieniu w ciąży?

Niedociśnienie w ciąży nie wymaga podjęcia specjalistycznego leczenia. W celu zapobiegania zbyt niskim wartościom ciśnienia krwi, a tym samym nieprzyjemnym dolegliwościom, które mu towarzyszą należy przede wszystkim zadbać o prawidłowe nawodnienie organizmu. Kobieta ciężarna powinna w ciągu dnia pić duże ilości niegazowanej wody mineralnej – często, ale małymi łyczkami. Dopuszczalna jest kawa zbożowa i słaba kawa rozpuszczalna, która dostarcza kofeiny dodającej energii i likwidującej uczucie zmęczenia. W zwalczaniu niedociśnienia przyszłym matkom zaleca się codzienną aktywność fizyczną, jednak należy unikać ćwiczeń nadmiernie obciążających organizm i narażających kobietę na kontuzje i upadki. Zalecana jest przede wszystkim aktywność na świeżym powietrzu w postaci np. energicznych spacerów, a także gimnastyka i pływanie. W ciąży nie powinno się długotrwale stać oraz wykonywać prac w pozycji pionowej. Niedociśnienie pojawia się często w wyniku nagłej zmiany pozycji ciała, np. przy gwałtownym wstaniu zaraz po przebudzeniu. Kobieta ciężarna powinna zachować ostrożność i powoli podnosić się z łóżka czy z krzesła. W ten sposób organizm będzie miał możliwość na dostarczenie krwi do wszystkich partii ciała.