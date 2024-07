Pytań o negatywne cechy charakteru nie warto się bać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Najlepiej sprytnie je ominąć, rozładować napięcie poczuciem humoru, wymienić wadę już przepracowaną bądź właśnie eliminowaną.

Można też opowiedzieć rekruterowi o wadzie, która nie jest związana ze stanowiskiem pracy lub może być wręcz uznana za zaletę.

Na rozmowach rekrutacyjnych jesteśmy coraz częściej pytani o nasze słabe strony. To niewygodne i trudne pytanie może mieć na celu sprawdzenie pierwszej reakcji na sytuację, do której mało kto jest dobrze przygotowany. Nie jest łatwo o tym rozmawiać, a co dopiero na rozmowie o pracę. Najbezpieczniej będzie nie przyznawać się do słabości, które mogłyby znacząco obniżyć wykonanie przez nas zadań w pracy, o którą się właśnie staramy. Warto przygotować wcześniej scenariusz i go realizować. Poniżej kilka przykładowych strategii radzenia sobie z pytaniem o negatywne strony charakteru:

