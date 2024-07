Nastolatka, która rodzi dziecko zwykle jest uczennicą. Sama potrzebuje wsparcia, aby nie zaprzepaścić swojej przyszłości i jednocześnie odpowiednio zająć się dzieckiem.

Reklama

Rodzina. Wsparcie rodziców i ojca dziecka

Dla młodej dziewczyny, która zostaje matką najważniejsze jest wsparcie bliskich – zarówno rodziców jak i ojca dziecka. Jeśli będzie miała poczucie, że najbliżsi ją wspierają i w razie potrzeby zajmą się maleństwem, łatwiej jej będzie pogodzić wychowanie ze szkołą.

Nie bez znaczenia jest także wsparcie finansowe. Niestety wsparcie rodziny i partnera to jedyne na co może liczyć młoda matka. Oprócz tego przysługuje jej co najwyżej jednorazowy zasiłek z opieki społecznej w wysokości 200-400 zł (pod warunkiem, że udokumentuje trudną sytuację finansową rodziny).

Szkoła. Indywidualne nauczanie i szkolny psycholog

Uczennica, która zachodzi w ciążę może liczyć na indywidualny tok nauczania. Szkoła zobowiązana jest do umożliwienia nastolatce w ciąży nauki w takim trybie, który będzie dla niej najdogodniejszy i nie będzie powodował zbytnich opóźnień. Takie nauczanie może się odbywać zarówno w szkole, jak i w domu nastolatki. Jeśli młoda dziewczyna nie otrzyma w rodzinie potrzebnego wsparcia, zawsze może zgłosić się po fachową poradę do psychologa szkolnego.

Reklama

Zobacz także

Inna pomoc. Fora internetowe i akcje społeczne

Ciąża w wieku kilkunastu lat to nie tragedia i wiele młodych mam bardzo dobrze sobie radzi z tą sytuacją. Dzielą się one doświadczeniami na forach internetowych i stanowią swoistą „grupę wsparcia” dla nastolatki. Także portale parentingowe bardzo często organizują różne akcje pomocy nastolatkom, które urodziły dziecko.