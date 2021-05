Wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami. W tym sezonie szukamy najmodniejszych modeli kurtek w stylu gwiazd. Zachwyciła nas Anna Lewandowska, która postawiła na klasyczną marynarkę. W połączeniu z jeansami i sneakersami stworzy look na co dzień. Jesteśmy zachwyceni stylem gwiazdy, która zawsze wygląda modnie. Wybraliśmy kilka okryć, które staną się niezbędnikiem każdej kobiecej szafy!

Klasyczna marynarka

Anna Lewandowska udowadnia, że to must have, w który warto zainwestować. W połączeniu z jeansami i sneakersami będą modną stylizacją na co dzień, a z klasycznymi mokasynami i cygaretkami outfitem do pracy. Można ją nosić cały rok tworząc stylowe zestawy. Element, który odmieni wiosenną garderobę, nada jej luzu, miejskiego klimatu. Jeśli jeszcze nie masz jej w szafie, to mamy dla Ciebie kilka modeli:

Kimono w klimacie boho

Jeśli lubisz styl boho, to kimono z pewnością przypadnie Ci do gustu. Świetnie wygląda z sukienkami oraz prostymi t-shirtami i jeansem. Jeśli lubisz miejski styl, to kimono z pewnością przypadnie Ci do gustu. Gwarantujemy, że będziesz wyglądała w nim modnie i na luzie. Znaleźliśmy kilka modeli, które mogą przypaść Ci do gustu!

Instagram/Anna Lewandowska

Kurtka jeansowa

Kolejny klasyk, który powinna mieć każda z nas w swojej szafie. Prosta kurtka jeansowa zawsze wygląda modnie i pasuje do większości ubrań. Stanowi świetną bazę każdej kobiecej szafy. W połączeniu z sukienką w kwiaty będzie idealną stylizacją na lato i wiosnę. Mamy kilka kurtek, które mogą wpaść Ci w oko!

Instagram/Anna Lewandowska

Ramoneska w rockowym stylu

To zdecydowanie najbardziej stylowa kurtka wszechczasów. Nawet najprostszej stylizacji daje pazura i charakteru. Z jeansami i t-shirtem będzie idealna na co dzień, a z sukienką boho outfitem na wieczorne wyjście z przyjaciółką. My zgodnie twierdzimy, że ten model będzie świetnie wyglądał na każdej z nas. Jesteśmy przekonani, że to będzie świetny zakup tej wiosny. Jeśli nadal szukasz czegoś dla siebie, to mamy kilka propozycji, które mogą Ci się spodobać.

Do pełni stylizacji brakuje modnych butów. Jeśli szukasz czegoś na wiosnę i lato, to mamy kilka modeli, które będą świetnym dopełnieniem Twoich stylówek!