Skórzane kurtki przejściowe to obecnie jeden z największych hitów na wiosnę 2021. Te o kroju koszulowym cieszą się największą popularnością. Niedawno w takiej kurtce zaprezentowała się prowadząca "Dzień Dobry TVN". Agnieszka Woźniak-Starak została przyłapana przez fotoreporterów, kiedy wychodziła ze studia na przecięciu Hożej i Marszałkowskiej. Agnieszka postawiła na czarną oversizową koszulową kurtkę z ekoskóry sięgającą mniej więcej do połowy uda. Ten fason to jeden z największych hitów wiosny 2021, który dostępny jest w większości sieciówek w Polsce. Bardzo podobne modele udało nam się znaleźć m.in. w Stradivariusie, Reserved czy Mohito. Postaw tak jak Agnieszka Woźniak-Starak na klasyczną czerń, lub zaszalej - i wybierz słodki róż lub energetyzującą zieleń.

Skórzane kurtki przejściowe na wiosnę 2021 - koszulowy model to hit Instagrama!

1. Kurtka safari ze Stradivariusa z klasycznym kołnierzem, długim rękawem, przednimi kieszeniami z patkami i zapięciem na guziki wygląda bardzo podobnie do modelu, na który postawiła Agnieszka Woźniak-Starak. Model ze Stradivariusa kosztuje 499,99 zł.

2. Skórzane koszulowe kurtki to prawdziwy hit wiosny 2021. Nie musisz się ograniczać tylko do wyboru klasycznej czerni lub brązu. Co powiesz na różowy model od Reserved? Kosztuje 139,99 zł.

3. Kolejna hitowa propozycja to kurtka z ekoskóry w szalonym kolorze zielonym. Żakiet o swobodnym fasonie oversize, wykonany z materiału imitującego skórę, jest niezwykle lekki (mimo że tak nie wygląda) i prezentuje się niczym od projektanta! To prawdziwa perełka na wiosnę 2021.

Kurtka dostępna w Reserved kosztuje 149,99 zł.

4. Beżowy żakiet z imitacji skóry z Reserved to nasza czwarta propozycja.

Kosztuje 179,99 zł.

5. Beżowa kurtka z imitacji skóry to najjaśniejsza opcja w naszym zestawieniu. Upolujecie ją w Mohito za 199,99 zł.

Skusisz się na podobny model w stylu Agnieszki Woźniak-Starak?