Zbliża się okres wakacji i letnich urlopów. Co roku wiele osób decyduje się na wakacje nad polskim Morzem Bałtyckim. Mimo, że całe wybrzeże jest niezwykle piękne, to niektóre miejsca wyróżniają się niezwykłymi okolicznościami przyrody i licznymi atrakcjami. Wybraliśmy najlepsze bałtyckie plaże, które spełniają najwyższe standardy, dzięki czemu zostały nagrodzone "Błękitną Flagą".

Reklama

Choć woda nad polskim morzem nie należy do najcieplejszych, to i tak warto zdecydować się na wakacje w kraju. Nadmorskie plaże zachwycają miękkim, białym piaskiem i zapierającym dech w piersiach krajobrazem. Dodatkowo specyficzny mikroklimat ma rewelacyjny wpływ na nasz organizm.

TOP 3: Najlepsze polskie plaże według dziennika "The Guardian"

Prestiżowy "The Guardian" opublikował zestawienie najpiękniejszych plaż na Bałtykiem. Wśród nich znalazły się trzy propozycje z Polski. Do Bałtyku dostęp ma aż 9 państw, a polskie plaże zajęły aż 3 miejsca na 20 pozycji - to duży sukces.

Plaże na wyspie Wolin

Wolin to przybrzeżna wyspa należąca do Polski. Będzie idealnym wyborem dla wielbicieli dziewiczej przyrody. Na wyspie mieszka wiele gatunków zwierząt i niezwykłych ptaków, m.in. orzeł bielik czy żubr. Woliński Park Narodowy zachwyca pięknymi trasami pieszymi i plażą o miękkim, jasnym piasku.

Plaża w Łebie

Ruchome wydmy znajdujące się w miejscowości Łeba to prawdziwy cud natury, który zachwyci każdego turystę. Białe, piaszczyste plaże Łeby są odpowiednią destynacją dla osób, które uwielbiają słodkie lenistwo i kąpiele słoneczne. Złoty piasek, bujna roślinność i woda ciągnąca się aż po horyzont tworzą niezwykle malowniczy krajobraz.

Plaża na Helu

Ostatnim miejscem wyróżnionym przez dziennik "The Guardian" jest Hel. To wyjątkowe miejsce ze względy na niespotykane położenie. Plaża wokół wystającego cypla wygląda zachwycająco. Na Helu kryje się także wiele niezwykłych atrakcji, m.in. Muzeum Rybołówstwa czy zabytkowa latarnia morska.

Wykorzystaj dostępny kod rabatowy Booking i zarezerwuj wyjazd dla całej rodziny nad Morze Bałtyckie!

Najlepsze bałtyckie plaże - Ranking

Choć "The Guardian" z pewnością wybrał jedne z najpiękniejszych bałtyckich plaż, to nie wszystko co Polska ma do zaoferowania. Uzupełniliśmy ranking o najlepiej oceniane i najchętniej odwiedzane nadmorskie kurorty. Sprawdź w jakie miejsca warto się wybrać podczas letniego urlopu. Wszystkie wymienione plaże zostały nagrodzone "Błękitną Flagą", która ma na celu wyróżnienie najbardziej zadbanych kąpielisk.

Plaża w Świnoujściu

Plaża w Świnoujściu zachwyca pięknym krajobrazem i niezwykłą przestrzenią - w niektórych miejscach ma aż 200 m szerokości. Warto dodać, że oprócz zadbanej, czystej plaży możemy się tutaj cieszyć wodą o najwyższej temperaturze w kraju - to właśnie tutaj Bałtyk jest najcieplejszy.

Zobacz także

Pixabay

Plaża w Ustce

W Ustce znajdują się dwie duże plaże, jednak tylko jedna z nich bije rekordy popularności. Plaża Wschodnia ma długość ponad dwóch kilometrów, wzdłuż niej ciągnie się urokliwa promenada, pełna restauracji, knajp i atrakcji dla całej rodziny.

Władysławowo

Władysławowo to jeden z najchętniej odwiedzanych kurortów turystycznych z mocno rozbudowanym zapleczem turystyczno-rozrywkowym. Choć może się pochwalić jedną z najpiękniejszych plaż, warto zwrócić uwagę na to, że co roku przyjeżdża tu 500 tyś. turystów. To jedna z najbardziej zatłoczonych nadmorskich destynacji.

Jastrzębia Góra

Plaża w Jastrzębiej Górze wyróżnia się zróżnicowanym krajobrazem. Miasto położone jest nad klifowym wybrzeżem. Plaża z jednej strony jest kamienista, z drugiej zaś piaszczysta. Jedynym minusem może być dość długie dojście do plaży, na niektórych wejściach trzeba pokonać kilkaset schodów. Jednakże niezwykle okoliczności natury wynagrodzą długi spacer.

Darłówko

Darłówko to nadmorska część jednego z najpopularniejszych polskich kurortów - Darłowa. Piękna plaża z klifami przedzielona jest korytem rzeki Wieprzy. Zachodnia plaża ma miękki, jasny piasek, wschodnia zaś jest bardziej kamienista. Pobyt w tym miejscu to nie tylko przyjemność dla ducha, ale również dla ciała. Plaża znana jest ze swojego mikroklimatu - w powietrzu znajduje się duża zawartość jodu.

Plaża i molo w Sopocie

Sopot to miejscowość, w której zawsze się coś dzieje. Pełna jest urokliwych kafejek, nocnych klubów i atrakcji turystycznych. Piękna, biała plaża i molo z niezwykłym widokiem to wszystko co jest potrzebne do udanych, niezapomnianych wakacji nad morzem.

Facebook

Dziwnów i Dziwnówek

Plaża w Dziwnówku charakteryzuje się miękkim, żółtym piaskiem i wspaniałym krajobrazem. To idealna sceneria do długich spacerów o zachodzie słońca oraz kąpieli słonecznych. Woda w tym regionie uznawana jest za najczystszą w Polsce.