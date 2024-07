Diet coaching, oprócz wprowadzenia zdrowszych nawyków żywieniowych, przewiduje też ćwiczenie nowych umiejętności radzenia sobie np. z trudnymi emocjami.

Samo określenie coaching przeżywa prawdziwy rozkwit. Można znaleźć już life coaching, biznes coaching, coaching par i coaching duchowy. Również kwestia żywienia doczekała się coachingu. W Polsce prekursorką diet coachingu jest Urszula Mijakoska, coach, trener i dietetyk.

Czym jest diet coaching według firm go oferujących?

Diet coaching to połączenie spotkań coachingowych z wiedzą na temat zdrowego stylu życia. Podczas rozmowy coach wspiera osobę biorącą udział w sesji w znalezieniu właściwego dla niej sposobu odżywiania, zmianie dotychczasowych nawyków żywieniowych i dopasowaniu nowego stylu życia do jej potrzeb i wartości.

O ile dietetyk skupia się na ułożeniu planu diety zgodnego z dziennym zapotrzebowaniem energetycznym i uwzględnieniem w jadłospisie wszystkich niezbędnych składników, o tyle diet coach poświęca również uwagę na pracę nad emocjami i sposobami radzenia sobie z potrzebą „zajadania” ich.

Zmiana nawyków żywieniowych i świadome jedzenie

Zmiana zgodnie z deklaracjami firm oferujących diet coaching dopasowana jest do potrzeb osoby zainteresowanej. Dzięki indywidualnemu podejściu coach pomaga w ustaleniu, które z nawyków żywieniowych należy zmienić, jakie cele towarzyszą osobie podczas odchudzania i jakie ma priorytety, a także jakie bariery i przeszkody mogą się pojawić na drodze do wymarzonej wagi.

Kolejną ze zmian będzie także wzrost świadomości samego procesu jedzenia, gdyż koncentrowanie się na przyjmowanym pokarmie pozwala świadomie ocenić, czy jest to w tym momencie dobry i pożądany produkt, sprzyjający osiągnięciu zamierzonego celu, którym może być utrata kilogramów.

Co może wzbudzić wątpliwości?

Po pierwsze cena. Program diet coachingu jest sporym wydatkiem, gdyż zakłada udział w co najmniej 8 spotkaniach, a koszt jednego spotkania waha się w granicach od 120 do 150 zł. Po drugie sama osoba coacha – dobrze przyjrzeć się doświadczeniu i wiedzy specjalisty, jeśli zapadnie decyzja o wzięciu udziału w diet coachingu. Tym bardziej, że praktycznie każdy może zajmować się takim coachingiem.

Istotne jest zatem, by trafić naprawdę do specjalisty, zarówno od żywienia, jak i metod pracy coachingowej. Poza tym nauka świadomego jedzenia to sztuka, którą każdy może opanować samodzielnie. Podobnie możliwa jest samodzielna praca nad własnymi reakcjami emocjonalnymi, z tym, że wymaga dużej świadomości i systematyczności.