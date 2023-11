Zwalczanie moli spożywczych polega na usunięciu zajętej przez owady i ich larwy żywności i dokładnym wysprzątaniu szafek kuchennych. Do mycia najlepiej użyć wody wymieszanej z octem w proporcjach pół na pół, z dodatkiem np. olejku cytrynowego. Żeby wyeliminować owady, można zamontować też pułapkę-lep.

Reklama

Owady w kuchni skutecznie odbierają apetyt i chęci do gotowania. Przeważnie nie są niebezpieczne dla zdrowia, niemniej powodują obrzydzenie. Oprócz moli kuchennych najczęściej rezydują w kuchennych szafkach i za meblami prusaki oraz rybiki.

Mol spożywczy – jak wygląda i skąd się bierze w domu?

Mole spożywcze, czyli omacnica spichrzanka lub mklik mączny, to owady z rodziny omacnicowatych przypominające malutką ćmę. Osiąga do 18 milimetrów długości. Składa białe i okrągłe jaja. W formie poczwarki może mieć około 7 mm długości. Po wykluciu larwy mogą pełzać, a następnie tworzą oploty i w nich przemieniają się w owady latające.

Mol spożywczy najczęściej pojawia się w kuchni wtedy, gdy przyniesie go razem z zakupionymi produktami do domu. Teoretycznie jest też możliwość, że przefrunie wentylacją od sąsiada, choć to mało prawdopodobne. Mole kuchenne lubią produkty sypkie, szczególnie mąki, kasze, cukier, orzechy, inne bakalie czy otręby. Gdy zaczynają się w nich rozmnażać, można zauważyć nie tylko larwy, ale lokalne zbrylenie tych produktów i cienkie nitki.

Żywność sypką najlepiej przechowywać szczelnie zamkniętą w szklanych opakowaniach. Wówczas nawet jeśli w jednym z nich pojawią się mole kuchenne i larwy, nie rozprzestrzenią się na pozostałe produkty.

Zwalczanie moli kuchennych

Pierwszym krokiem w zwalczaniu moli spożywczych jest wyrzucenie wszystkich sypkich produktów, które mogły mieć kontakt z tymi owadami. Pozostałe produkty można zamrozić przez kilka dni w lodówce, by pozbyć się ewentualnych szkodników, lub także usunąć je z domu. Ważne, żeby wszystko trafiło do szczelnie zamkniętego worka i od razu na śmietnik, żeby mole nie wydostały się z powrotem do kuchni.

Całe pomieszczenie należy dokładnie odkurzyć, także tył szafek i przestrzeń za kuchenką czy za lodówką. Wszystkie szafki kuchenne należy umyć w środku i na zewnątrz ciepłą wodą z detergentem lub z octem w proporcjach 1 do 1 i olejkami eterycznymi (szczególnie dobry jest cytrynowy, bo mole nie lubią jego zapachu).

Reklama

Żeby zapobiec rozmnażaniu ewentualnych niedobitków, należy całą sypką żywność przełożyć do szczelnych, szklanych pojemników, np. do słoików. Po sprzątaniu warto na drzwiczki w szafce od środka przykleić płytkę lepową na mole kuchenne, która kosztuje kilkanaście złotych. Mole spożywcze nie lubią zapachu cytryny ani liści laurowych, dlatego najlepiej kulki o zapachu cytrynowym lub liście laurowe (inaczej bobkowe) włożyć do szafek, w których przechowuje się produkty sypkie.