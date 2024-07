Mleczko pszczele pozytywnie wpływa na ogólny stan organizmu. Łagodzi stany depresyjne i bezsenność, poprawia przemianę materii oraz wzmacnia układ krwionośny. Stosowane jest także w kosmetyce jako składnik kremów przeciwzmarszczkowych i rozjaśniających przebarwienia. Preparat można dostać najczęściej w kapsułkach, tabletach lub w czystej postaci, sprzedawany w małych słoikach.

Pszczele mleczko to wydzielina gruczołów gardzielowych młodych pszczół. Ma żelową konsystencję, kremowy kolor i cierpki, lekko kwaśny smak.

Właściwości mleczka pszczelego

Mleczko pszczele jest bogatym źródłem białka oraz acetylocholiny, która odpowiada za przesyłanie impulsów nerwowych między komórkami. Uczestniczy też w procesach skupiania uwagi i długoterminowego planowania przez mózg. Gamma-globulina zawarta w pszczelim mleczku wspiera prawidłową pracę układu odpornościowego oraz przeciwdziała infekcjom. Produkt jest także źródłem witaminy A oraz B, C, D, E i K. Mleczko usprawnia pracę mózgu i pozytywnie wpływa na psychikę, dlatego preparaty na bazie pszczelej wydzieliny zalecane są osobom z depresją i przemęczonym. Kwas pantotenowy łagodzi stres.

Preparaty z pszczelim mleczkiem zalecane są szczególnie w stanach obniżonej odporności organizmu. Zwiększają one witalność całego ciała oraz polepszają samopoczucie. Pszczele mleko wzmacnia układ krwionośny, dlatego stosowane jest przy nadciśnieniu tętniczym, niedokrwistości i miażdżycy. Preparat przyspiesza regenerację organizmu oraz przemianę materii.

Mleczko pszczele na twarz i ciało – zastosowanie w kosmetyce

Pszczele mleczko skutecznie odżywia skórę i powstrzymuje procesy jej starzenia. Substancja najczęściej występuje jako składnik, np. kremów przeciwzmarszczkowych, odżywczych i rozjaśniających przebarwienia. Mleko pszczele jest także składnikiem balsamów do ciała, kremów do rąk i paznokci, płynów do higieny intymnej, mydeł i emulsji pod oczy.

Ile kosztuje mleczko pszczele i gdzie można je kupić?

Mleczko pszczele najczęściej dostępne jest w postaci tabletek lub kapsułek wytwarzanych metodą liofilizowania, dzięki czemu wydłuża się czas ich użytkowania. Substancja dodawana jest też do miodów. Pszczele mleczko w czystej postaci można kupić w aptece oraz sklepach zielarskich, ze zdrową żywnością lub pszczelarskich. Cena za 100 gramowy słoiczek wynosi około 170 złotych. Opakowanie tabletek mleczka pszczelego liofilizowanego to koszt od około 15 do 80 złotych.

Mleczko pszczele – dawkowanie

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przyjmowanie tabletek z mleczkiem pszczelim powinny wcześniej skonsultować z lekarzem. Preparat stosuje się na wzmocnienie odporności, utrzymanie zdrowego stanu skóry czy łagodzenie skutków menopauzy. Zaleca się połykać 1-2 tabletki dziennie.

Mleczko pszczele dla dzieci

U dzieci preparaty z pszczelim mlekiem stosowane są najczęściej na problemy z trawieniem pokarmów. Preparat wspomaga też powrót do zdrowia przy niedożywieniu lub zaburzeniach odżywiania, jak bulimia czy anoreksja.