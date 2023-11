Przypadający na 6 grudnia dzień świętego Mikołaja dla większości dzieci jest jednym z najważniejszych dni w roku. Właśnie wtedy mogą one liczyć na prezenty, które przynosi im gruby pan z białą brodą ubrany w charakterystyczny czerwony strój. O to, aby święto dla najmłodszych było udane muszą zadbać sami rodzice. Można zrobić to w ciekawy sposób we własnym domu.

Reklama

Najprostszym rozwiązaniem dla rodziców jest podłożenie przez nich prezentów nocą. Dziecko po przebudzeniu dostrzega prezent i myśli, że podrzucił mu go św. Mikołaj. Ci, którzy chcieliby urozmaicić dziecku przeżycie tego dnia mogą to zrobić bez dużych wydatków.

Jak przygotować w domu atrakcyjny dzień św. Mikołaja dla dziecka?

Aby 6 grudnia był dla dziecka wyjątkowym dniem i aby zapamiętało go na długo, wcale nie trzeba kupować mu efektownego prezentu z najwyższej półki. Sam podarunek może być symboliczny, ale jeśli będzie odpowiednio przekazany, to sprawi więcej radości niż drogi prezent. Od rodziców wymaga to jednak poświęcenia więcej czasu i to nie tylko w dniu na który przypadają Mikołajki.

Przygotowania powinny rozpocząć się już kilka dni przed 6 grudnia. Warto wtedy usiąść ze swoją pociechą, poopowiadać jej o tym święcie i osobie św. Mikołaja oraz napisać do niego list, w którym dziecko przedstawi swoją prośbę o prezent. Trzeba również wytłumaczyć, że brodaty pan nie zawsze jest w stanie spełnić wszystkie życzenia, ale zawsze nagradza grzeczne dzieci prezentami. List dziecko może zostawić na oknie lub przekazać go rodzicom, aby go wysłali.

Jeśli chodzi o samo wręczenie prezentu, to można to zrobić na dwa sposoby: albo pozostawić prezent pod osłoną nocy w określonym wcześniej miejscu albo zaangażować członka rodziny, by ten wcielił się w rolę św. Mikołaja. W tym drugim przypadku prócz dobrego stroju potrzeba też umiejętności improwizacyjnych.

Jakim prezentem obdarować dziecko na Mikołajki?

Z reguły na dzień św. Mikołaja dzieciom kupuje się drobne upominki, a większe prezenty wręcza się te bardziej wartościowe. Sporo zależy też od samych oczekiwań najmłodszych. Jeśli te nie są wygórowane, to zawsze jest dobrze spełnić ich małe marzenia. Dodatkowo można pokusić się o niespodziankę, która pozwoli zaskoczyć dziecko.

Poza popularnymi zabawkami i słodyczami ciekawym prezentem mogą być bilety na różnego rodzaju aktywności z rodzicami. W okresie zimowym popularne są m.in. łyżwy i jazda na nartach. Można zdecydować się również na wyjście do kina na film animowany. Zaletą tego rodzaju prezentów jest możliwość spędzenia czasu w rodzinnym gronie.