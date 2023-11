Reklama

Białe meble znakomicie komponują się z większością kolorów, dodają pomieszczeniom światła, nowoczesności i przestrzeni. Komoda i meble kuchenne w tym kolorze znakomicie pasują do stylu prowansalskiego. Biel to również minimalizm i prostota, które królują w skandynawskiej aranżacji wnętrz.

Białe meble to doskonała okazja do eksperymentowania z różnymi kolorami na ścianach i podłogach. Biel jest neutralna, praktyczna i ponadczasowa, dlatego sprawdza się w kuchni, salonie i sypialni.

Jak dobrać kolor ścian i podłogi do białych mebli?

Odcienie zieleni, kobaltu i turkusu w towarzystwie bieli prezentują się wyjątkowo elegancko. To bardzo intensywne, chłodne barwy, z którymi można stworzyć aranżację marynistyczną. Butelkowa zieleń doskonale komponuje się w projektach vintage. Do białych mebli i ścian utrzymanych w zieleniach idealna będzie podłoga z naturalnego drewna.

Z kolei białe meble na tle białych lub szarych ścian i jasnego, a nawet bielonego drewna są charakterystycznym zestawem stylu skandynawskiego.

Białe meble stwarzają wiele możliwości do kolorystycznego eksperymentowania. Ściany można pomalować na gładko (np. każdą ścianę na inny kolor) lub użyć chropowatej faktury czy pokryć grubymi tapetami z wytłoczonym bogatym ornamentem w kolonialnym stylu, kwieciste desenie. Można również zdecydować się na geometryczne wzory, a nawet fototapetę. Jeżeli kolor ścian jest ciemny, podłoga powinna być jasna, by nie odejmować wnętrzu kolejnych centymetrów i światła. Białe meble ładnie prezentują się na tle ściany z czerwonej cegły. Dodanie elementów wykonanych z metalu nada wnętrzu charakteru industrialnego loftu.

Zestawienie białych mebli z kontrastowymi czerwieniami, purpurami i różem tworzy wnętrze w stylu glamour. Dodanie złotych akcentów w postaci gałek w szafkach, ramy w obrazach lub lustrach, abażuru itp. sprawi, że aranżacja będzie bogata, ale nie przytłoczy wnętrza. Takie barwy podkreślają biel i geometryczne kontury szafek i kanap.

Pudrowy róż lub fiolet na ścianach dają możliwość zaprojektowania pokoju w stylu prowansalskim. Białe meble w stylu shabby (stylizowane na stare, wiktoriańskie meble) doskonale prezentują się na tle ścian w kolorach błękitu, pastelowych żółci, a nawet brązów.

W przypadku białych mebli podłoga może mieć wszystkie kolory tęczy, można na niej namalować przeróżne esy-floresy, postawić na terakotę lub surowe drewno. Ważne jedynie, by jej kolor nie przytłaczał przestrzeni. Jeżeli ściany pomalowane są na zdecydowany lub bardzo ciemny kolor, podłogę można rozjaśnić sosnowym parkietem lub sznurkowym dywanem w pastelowych odcieniach. Białe meble świetnie prezentują się również na czarno-białej szachownicy czy bogato zdobionych klasycznych tureckich dywanach.

Jak dobrać dodatki do białych mebli?

Kupując białe meble, warto zadbać o to, by były wykonane z naturalnych materiałów i pozwalały na dowolność wystroju. W przyszłości będzie można modyfikować wnętrze, zmieniając jego styl i charakter. Białe meble to świetny element minimalistycznych wnętrz, pozwalają na uporządkowanie przestrzeni. Oszczędny wystrój można przełamać dodatkami. Mogą to być np. kolorowe półki na książki, grube dywany w barwne geometryczne wzory, kolorowe poduszki i narzuty. Innym, równie ciekawym rozwiązaniem jest zakup białych, zdobionych mebli, np. szafek z aplikacjami na drzwiczkach. Biel można przełamać kształtem i fakturą, nie rezygnując z jasnych odcieni.