Kupując mieszkanie na rynku pierwotnym, masz prawo do decydowania o jego wyglądzie. Tzw. zmiany lokatorskie to prawo właściciela do zgłaszania zmian w projekcie mieszkania.

Decydując się na kupno mieszkania, czy to od dewelopera, czy z rynku wtórnego, zasadniczo zgadzamy się na to, jak wygląda. O ile stan mieszkania z drugiej ręki dosyć łatwo oszacować, o tyle w przypadku budynku, który dopiero powstaje, twoja decyzja zakupowa kształtuje się na podstawie planów i wizualizacji dewelopera. Dobrze zdawać sobie sprawę z tego, że nie na wszystko trzeba się zgadzać, a pewne modyfikacje projektowe mogą zostać wprowadzone na naszą prośbę. To tak zwane “zmiany lokatorskie”, do których prawo ma przyszły właściciel.

Zmiany lokatorskie, czyli co można zmienić w projekcie mieszkania

Niestety, nie wszystko w projekcie dewelopera można zmienić, dlatego zanim puści się wodze fantazji, warto zapoznać się z listą elementów, o których zmianę lub modyfikację możemy wnioskować na etapie budowy:

ściany działowe,

drzwi wewnętrzne (np. zmiana szerokości otworów),

instalacje sanitarne,

instalacje elektryczne i teletechniczne (np. zmiana miejsc i liczby punktów świetlnych),

grzejniki i elementy centralnego ogrzewania,

stolarka okienna - w jej przypadku możemy jedynie decydować o kolorze okna wewnątrz mieszkania, nie możemy ich przesuwać ani zmieniać ich wielkości.

Do wniosku, który składa się deweloperowi, należy załączyć projekt techniczny. Może on zostać stworzony przez zewnętrznego architekta lub przez samego dewelopera, który na podstawie przedstawionego opisu zmian przygotuje projekt. Niezależnie od twórcy projekt taki musi zostać zaakceptowany przez osobę, która zaprojektowała dany budynek mieszkalny. Tylko ten specjalista może ocenić czy zaproponowane przez nas zmiany są zgodne z przepisami prawa budowlanego i możliwe do wprowadzenia w konkretnym mieszkaniu.

Wniosek o zmiany lokatorskie - terminy i koszty

Deweloperzy w różny sposób podchodzą do kwestii zmian lokatorskich, a każdy z nich w inny sposób określa terminy i formę, w jakiej należy je zgłosić. Proces ten powinien być szczegółowo opisany w umowie przedwstępnej, dlatego warto dokładnie się z nią zapoznać i już na samym początku wyjaśnić wszelkie niejasności. To w umowie z deweloperem określa się termin, do którego można zgłosić swoje propozycje zmian. Dobrze, żeby nastąpiło to jeszcze przed realizacją projektu deweloperskiego i przed powstaniem ścian i instalacji.

Warto pamiętać, że zmiany lokatorskie wprowadzane są na koszt właściciela, na który składają się:

koszty projektowe - wykonanie nowego projektu i/lub dokumentacji zamiennej przez dewelopera lub zatrudnionego przez nas architekta,

koszty wykonawcze, czyli te wynikające bezpośrednio z wprowadzenie wnioskowanych zmian,

koszty wyburzeniowe i takie, które musimy ponieść w związku z zaawansowaniem prac na budowie (np. burzenie wybudowanych już ścian działowych),

opłaty ryczałtowe - dodatkowe koszty ponoszone przez dewelopera w związku z wprowadzonymi zmianami

Po zaakceptowaniu wniosku deweloper przygotowuje protokół zawierający konkretne specyfikacje zmian i ich koszty, a także terminy wpłat. Dopiero po jego podpisaniu prace remontowe mogą się rozpocząć.