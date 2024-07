Manipulacja w reklamie pomaga spełnić podstawowe cele komunikatu reklamowego: przyciągnąć uwagę klienta do danego produktu, poinformować go o jego cechach i zachęcić do zakupu.

Reklama

Metody manipulacji tym jednak różnią się od metod perswazji, że są nieuczciwe, często opierają się na niepełnej prawdzie i wykorzystują atrybuty stwarzające wrażenie, że komunikat reklamowy jest wygłaszany przez ekspertów.

Manipulacja w reklamie: manipulacja językowa

Manipulacja w reklamie w dużym stopniu wykorzystuje język. Najpopularniejszą techniką językowej manipulacji w reklamie jest stosowanie przymiotników pozytywnie wartościujących produkt. Są to chociażby określenia takie, jak: najlepszy, najskuteczniejszy, naturalny, najtańszy, rozsądny, delikatny. Trudno jest je zweryfikować, żeby na przykład sprawdzić, czy dany środek do czyszczenia rzeczywiście najskuteczniej usuwa osad, trzeba byłoby przetestować wszystkie inne środki. Szum, który wytwarzają tego typu ogólne określenia pozostaje jednak w głowie konsumenta i może mieć wpływ na jego decyzje zakupowe.

Inną techniką manipulacji słowem w reklamie jest posługiwanie się terminami, które są zaczerpnięte z nauki lub tak brzmią. Celują w tym zwłaszcza reklamy środków farmaceutycznych i kosmetyków. Często takim terminom towarzyszą wykresy, które mają utwierdzić konsumenta w przekonaniu o profesjonalizmie przekazu. Często komunikaty te są czytane przez narratora lub wypowiadane przez aktorów w szybkim tempie, przez co niemożliwe staje się przeanalizowanie ich.

Manipulacja w reklamie: Obietnice bez pokrycia

Powszechnym sposobem manipulacji w reklamie są obietnice bez pokrycia. Nie zawsze są one wyrażane otwarcie, częściej opierają się na skojarzeniach. Młoda, piękna modelka grająca w reklamie kremu przeciwzmarszczkowego to sugestia, że osoba, która zastosuje krem, będzie wyglądała tak jak ona. Radośni, młodzi ludzie w reklamie chipsów sugerują, że zakup i zjedzenie paczki chipsów dostarczy konsumentowi uczuć podobnych do tych, które grają aktorzy.

Manipulacja w reklamie: Wykorzystywanie autorytetu eksperta

W reklamach środków farmaceutycznych często grają aktorzy w białych strojach, przypominających lekarski fartuch. Atrybuty lekarskie pojawiające się w reklamie automatycznie dodają jej wiarygodności u widza. Zdarza się, że aktor zachwalający w reklamie jakiś suplement diety lub lek gra lekarza lub farmaceutę w popularnym serialu. To także sposób na to, żeby w nieuczciwy sposób odwołać się do autorytetu eksperta i uwiarygodnić w ten sposób przekaz reklamowy.