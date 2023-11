Maltańczyk to energiczny i elegancki piesek, który uwielbia zabawę i pieszczoty. Ceni sobie towarzystwo właścicieli i lubi zwracać na siebie uwagę. Jest posłuszny i łatwy do ułożenia. Należy do psów długowiecznych, a choroby, na które może być narażony to m.in. zapalenie spojówek, zespolenie wrotno-oboczne i wypadanie rzepek kolanowych.

Reklama

Maltańczyki to jedna z najstarszych ras psów na świecie. Ich historia sięga starożytności, znano je już w starożytnych Egipcie, Grecji i Rzymie. Maltańczyki to psy, których waga zwykle mieści się w przedziale 3-5 kg. Cechuje je białe, miękkie, jedwabiste umaszczenie, którego niemal nie gubią.

Maltańczyk - aktywny i łatwy w tresurze pies towarzyski

Maltańczyki to łagodne i cierpliwe psy do towarzystwa. Z jednej strony są kanapowcami - uwielbiają pieszczoty i spanie na łóżku, ale zarazem są bardzo aktywne - lubią zabawę i chętnie reagują na polecenia. Należą do grupy psów, które szybko się uczą i tolerują osoby nieznajome. Mimo że w pierwszym kontakcie zaalarmują obcość obcych osób, szybko się uspokoją, zachowując dystans lub przyjaźnie witając gości. Maltańczyki cenią sobie długie spacery (nie atakują przechodniów) oraz bieganie za piłką. Dzięki ich niewielkiemu rozmiarowi, nie potrzebują zbyt dużej przestrzeni i łatwo organizują sobie miejsce do biegania nawet w mieszkaniu. Oprócz swojej żywiołowości mają delikatną psychikę - pozostawione w samotności czują się zagubione i nieszczęśliwe. Lubią być w centrum i zwracać na siebie uwagę, dlatego nie nadają się do spędzania czasu z dala od swojego właściciela. Ostrożność należy zachować także, poddając je szkoleniom, każdy krzyk i ostre potraktowanie, obiorą jako surową karę. Dlatego wystarczającym upomnieniem będzie surowa mina i pokiwanie palcem. Maltańczyki to delikatne pieski o filigranowej budowie, należy więc zachować ostrożność podczas ich kontaktu z dziećmi i innymi psami.

Najczęstsze choroby maltańczyków - zapalenie spojówek, wypadanie rzepek kolanowych

Maltańczyki należą do psów długowiecznych. Żyją przeciętnie około 14-16 lat.

Choroby ortopedyczne, z jakimi możemy się zderzyć, posiadając w domu maltańczyka, to m.in. wypadanie rzepek kolanowych i martwica kości udowej. To bolesne schorzenia, które często wymagają interwencji chirurgicznej. Są to wady typowe nie tylko dla maltańczyków, ale dla wszystkich ras psów miniaturowych.

Innym problemem są schorzenia jamy ustnej. Są one spowodowane gromadzącym się już u szczeniaków kamieniem nazębnym, który jest przyczyną zapaleń dziąseł oraz wypadania zębów. Można temu zapobiegać regularnie (2-3 razy w tygodniu) czyszcząc zęby pastą bez fluoru. Jeżeli nasz pies wyjątkowo nie znosi mycia zębów, możemy posłużyć się płynami antybakteryjnymi, które dolewamy do wody. Powinniśmy jednak wcześniej ustalić z weterynarzem, jaki płyn będzie bezpieczny i odpowiedni dla naszego czworonoga. W usunięciu płytki nazębnej pomogą także gryzaki, których chropowata powierzchnia działa jak szczoteczka.

Na szczególną uwagę zasługują także uszy, które często pokryte są włosami w kanale słuchowym, co sprzyja zapaleniom przewodu słuchowego. Ryzyko wystąpienia tej choroby można zminimalizować, odpowiednio pielęgnując uszy maltańczyka. Przede wszystkim usuwając włosy, które wyrastają w kanale słuchowym (profesjonalnie zajmie się tym groomer - fryzjer dla zwierząt) oraz raz w tygodniu przemywając uszy pieska wacikiem zwilżonym w zaleconym przez weterynarza preparacie do czyszczenia uszu.

Niski poziom glukozy we krwi. Choroba ta objawia się zwykle u szczeniąt zaburzeniami ruchowymi, nadmierną sennością lub utratą przytomności. Leczenie polega na podawaniu roztworu insuliny, w przypadku psów przytomnych doustnie, u psów nieprzytomnych poprzez zastrzyk.

Wady oczu cechujące maltańczyki to zapalenie spojówek i nieestetyczne brązowe zacieki przy oczodołach. Są one spowodowane niedrożnością kanalików łzowych. Niestety nie ma leku, który całkowicie wyeliminuje ten problem, dostępne preparaty mają za zadanie jedynie wybielenie sierści dookoła oczu. Bezpiecznym rozwiązaniem, które zmniejszy ryzyko powstawania infekcji oczu, jest codzienne przemywanie oczu wacikiem zwilżonym w soli fizjologicznej.

Zespolenie wrotno-oboczne. To choroba, która polega na dysfunkcji wątroby. Organ ten zamiast oczyszczać organizm z toksyn, na nowo wprowadza je do organizmu nieustannie go trując. Diagnostyka tego schorzenia następuje po wykonaniu badań: testu obciążenia krwi kwasem żółciowym lub RTG z kontrastem a leczenie zwykle jest chirurgiczne.

Reklama

Właściciel maltańczyka powinien też zwrócić uwagę na dietę psa, ponieważ ma on skłonności do tycia. Wszystko to za sprawą łakomstwa i zamiłowania do łakoci. Warto więc zadbać o dostosowanie pokarmu do potrzeb, racjonowanie dawek karmy i nieprzyzwyczajanie psa do nadmiaru smakołyków.