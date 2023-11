Do niedawna panował pogląd, że makaron tuczy i należy do ograniczać. Obecnie coraz częściej mówi się, że to nieprawda i że jeśli dobrze przygotujemy makaron z np. pieczarkami, to będzie on nie tylko pyszny, ale i zdrowy. Jak go przyrządzić, by był dietetycznym daniem? Jaki jest najszybszy przepis na makaron z pieczarkami i serem?

Makaron z pieczarkami, warzywami, kurczakiem, serem… niewiele jest produktów spożywczych, który możemy znaleźć w tylu odsłonach. Każdy może mieć swój własny pomysł na to, w jakiej wersji makaron będzie mu smakował najlepiej. Co ważne, dania z jego udziałem wcale nie muszą być zrobione ściśle według zasad kuchni włoskiej. W jego przygotowaniu panuje pełna swoboda! Makaron z pieczarkami jest także jednym z najszybszych posiłków na ciepło. Nie tylko nie wymaga wielu składników, ale mogą sobie z nim poradzić nawet początkujący kucharze. Do tego jest sycący, więc wprost idealny na obiad!

W zależności od tego, jakie są nasze kulinarne upodobania, makaron z pieczarkami może być uzupełniony o dodatkowe składniki, ale nawet w podstawowej wersji, kiedy jest dobrze doprawiony, będzie wyśmienity. Spore wątpliwości wobec tego, czy sięgać po makaron, mają osoby będące na diecie. Jak to w takim razie wygląda? Czy zawsze makaron jest tuczący, a może jednak jego jedzenie przynosi korzyści dla zdrowia?

Czy makaron z pieczarkami, warzywami, pesto jest tuczący?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od tego, po jaki makaron sięgamy i jak długo go gotujemy. Pasta jest specjałem Włochów, którzy – pomimo tego, że jedzą ją codziennie – niezwykle rzadko mają problemy z nadwagą. Już sam ten fakt powinien poddać w wątpliwość jej kaloryczność. Makaron z pieczarkami może zatem stanowić lekkie danie, o ile kupimy dobry produkt i ugotujemy go al dente. Jeśli jest gotowany zbyt długo, to jego kaloryczność wzrasta. Przez wiele lat dietetycy podkreślali, że makaron jest bogaty w kalorie, tymczasem, kiedy ugotujemy al dente 100 g włoskiej pasty to ma ona tylko około 110 kalorii. Poza tym uzupełniając danie o odpowiednie zioła, można z niego uczynić potrawę nie tylko zdrową, ale dietetyczną, która będzie wzbogacona o składniki przyspieszające trawienie i spalanie tłuszczów. Z tego też względu makaron, który połączymy z pieczarkami i serem, bądź też innymi smakowitymi dodatkami, powinien być zawsze w naszej spiżarni.

Jaki makaron do dania z pieczarkami?

Makaronów w sklepach jest bardzo wiele i wcale nie trzeba ograniczać się do tradycyjnego, białego. Pełnoziarnisty, orkiszowy czy owsiany makaron też będzie się dobrze komponował z pieczarkami. Poza tym mamy pełną dowolność w wyborze makaronu. Nie ma znaczenia, czy zdecydujemy się na spaghetti, świderki czy może penne. Aby przygotować makaron z pieczarkami możemy wykorzystać każdy typ makaronu, który akurat mamy w domu.

Makaron z pieczarkami – przepis podstawowy

Smak makaronu z pieczarkami w dużej mierze będzie zależał od tego, w jaki sposób przyrządzimy sos. Możemy postawić na wersję podstawową, która fenomenalnie sprawdzi się w ciągu tygodnia, kiedy nie mamy zbyt wiele czasu. Ale makaron z pieczarkami daje dużo szersze możliwości i smakować będzie dobrze także w połączeniu z innymi produktami spożywczymi.

Jeśli chcemy przyrządzić prosty makaron z pieczarkami, oprócz pół kilograma pieczarek, potrzeba jednej cebuli, szklanki mleka, odrobiny masła i oleju, a także kilka łyżek pietruszki, sól i pieprz. Pokrojoną drobno cebulę szklimy i dodajemy pieczarki. Kiedy zaczną się rumienić, dodajemy masło i śmietanę. Pod odpowiednim doprawieniu do makaronu dodajemy sos z pieczarkami i posypujemy serem i pietruszką. Istnieje też druga wersja przepisu skierowana do osób lubiących makaron z pieczarkami, ale nieprzepadających za cebulą. W tym przypadku pieczarki podsmażamy na maśle, dodajemy nieco mąki i mleka, po czym gotujemy aż sos zacznie gęstnieć. Dosypujemy pietruszkę i łączymy z makaronem.

Makaron z pieczarkami i serem

Jeśli makaron z pieczarkami to za mało, a uwielbiamy ser, bez obaw można go dodać potrawy. Jeśli chcemy nim posypać makaron i sos, najlepiej sprawdzi się parmezan lub inny gatunek dojrzewającego sera. Jednak jeśli lubimy makaron z pieczarkami i żółtym serem, który apetycznie ciągnie się na talerzu, warto uwzględnić go już w trakcie gotowania. Jak przygotować prosty makaron z pieczarkami i serem?

Tak jak przy przepisie na makaron z pieczarkami, potrzeba około pół kilograma pieczarek. Oprócz nich niezbędne są dwa ząbki czosnku, pietruszka, łyżka masła i oliwy, sól, pieprz i oczywiście… ser! Optymalną ilością będzie 15 dag produktu. Najpierw na maśle z oliwą podsmażamy drobno posiekany czosnek. Następnie do niego dodajemy pokrojone w grubsze plasterki pieczarki. Kiedy zmiękną doprawiamy solą i pieprzem. Makaron łączymy z pieczarkami i startym serem. Na koniec dorzucamy świeżą pietruszkę i mieszamy aż ser się roztopi. Takie danie jest gotowe do podania!