Często szukamy pomysłów na szybkie i smaczne jedzenie, które można przygotować zaledwie z kilku produktów. Czymś, co zasmakuje wszystkim i nie wymaga dużo pracy jest makaron z kurczakiem. Zestaw ten pasuje do różnych dodatków, więc możemy przyrządzić na przykład makaron z kurczakiem w sosie śmietanowym lub makaron z kurczakiem i szpinakiem.

Jeśli szukamy pomysłu na danie szybkie, które nie wymaga dodatkowych zakupów, a jednocześnie może smakować wszystkim, makaron z kurczakiem będzie w sam raz. Oba składniki są powszechnie obecne w polskich kuchniach. Makaron z kurczakiem to połączenie, które sprawdzi się zarówno jako danie obiadowe, jak i jako baza do bardziej wykwintnych potraw, które możemy przygotować na świąteczny stół.

Makaron z kurczakiem – lekki obiad w parę minut

Kiedy nie mamy czasu na gotowanie lub szukamy pomysłu na lekki posiłek, makaron z kurczakiem to rozwiązanie w sam raz dla nas. Nie dość, że można pozwolić sobie na improwizację w przyprawianiu, to duet ten będzie się znakomicie komponował z wieloma dodatkami. I tak możemy pokusić się o to, żeby zrobić makaron z kurczakiem i pieczarkami, makaron z kurczakiem w sosie śmietanowym lub serowym. Nie ma warzyw, które nie pasowałyby do makaronu z kurczakiem, tak samo duża dowolność jest przy dodawaniu ziół i sosów. Najczęściej dania z makaronem można zrobić bardzo szybko. W przypadku makaronu z kurczakiem jest podobnie. Jak w krótkim czasie przygotować coś smacznego na bazie tych dwóch składników?

Makaron z kurczakiem i szpinakiem

Do tej wersji makaronu z kurczakiem najlepiej sprawdzi się makaron penne, który ugotujemy al dente. Na oliwie podsmażamy 2 pokrojone w kostkę piersi z kurczaka z dodatkiem soli, pieprzu, curry. Osobno podsmażamy jedno opakowanie mrożonego szpinaku. Do niego dodajemy 50 g topionego serka, 3 posiekane ząbki czosnku, sól i pieprz. Podsmażone mięso mieszamy ze szpinakiem, dodajemy 200 ml śmietany. Makaron z kurczakiem i szpinakiem łączymy i chwilkę dusimy pod przykryciem. Po podaniu na talerze danie wystarczy posypać parmezanem.

Przepis na makaron z kurczakiem i warzywami

Szpinak nie jest jedynym dodatkiem do dań z makaronu i kurczaka. Lubiany jest też makaron z kurczakiem i brokułami lub cukinią. Aby zrobić makaron z kurczakiem i brokułami, wystarczy pokrojony w kostkę filet oprószyć solą i pieprzem, podsmażyć na oleju, dodać do niego brokuły i ugotowany al dente makaron. Całość chwilę podsmażamy i doprawiamy do smaku. Na koniec dodajemy przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku, śmietanę i starty żółty ser. Mieszamy i wykładamy na talerz. Przygotowując makaron z kurczakiem i brokułami, można pokusić się o dodanie pieczarek. Podobnie jak uniwersalne jest zastosowanie makaronu, kurczaka, warzyw, tak do wszystkiego można dodać pieczarki. Makaron z kurczakiem i pieczarkami też będzie świetnie smakował, niezależnie od tego, czy będzie połączony z brokułami, serem czy pomidorami.

Chcąc zrobić pyszny makaron z kurczakiem i cukinią, kroimy fileta w kostkę, doprawiamy niewielką ilością curry, bazylii i soli. Pokrojoną w kostkę cukinię z dodatkiem pieprzu i soli podsmażamy, aż się zarumieni. Gdy cukinia będzie bardzo miękka, dodajemy kurczaka i przez kilka minut smażymy. Po tym czasie dajemy 80 ml śmietany i mieszamy. Przyprawiamy curry i mieszamy z ugotowanym al dente makaronem.

Makaron z kurczakiem w sosie śmietanowym i pomidorowym

Makaron z kurczakiem w sosie to kolejna opcja, jaką mamy do wyboru. Najczęściej wykorzystuje się przepisy na makaron z kurczakiem w sosie śmietanowym i makaron z kurczakiem w sosie pomidorowym, ale całkiem niedaleko w rankingu będzie makaron z kurczakiem w sosie serowym. Jak najszybciej przygotować makaron z kurczakiem w sosie?

Do makaronu z kurczakiem w sosie śmietanowym dwie piersi kroimy w paski, później oprószamy przyprawą do drobiu i na pół godziny odstawiamy do lodówki. Po tym czasie na patelni podsmażamy posiekane 1 cebulę i 2 ząbki czosnku. Do nich dodajemy kurczaka i smażymy, aż mięso stanie się bardzo miękkie. W zimnej wodzie rozprowadzamy łyżkę pszennej mąki i dodajemy do wciąż gotującego się kurczaka. Do całości dodajemy 1,5 szklanki słodkiej śmietany, chwilę gotujemy, po czym przyprawiamy solą i pieprzem. Ugotowany al dente makaron mieszamy z kurczakiem w sosie i wykładamy na talerze. Danie będzie się ładniej prezentowało, jeśli posypie się je natką pietruszki.

Równie prosty jest makaron z kurczakiem w sosie pomidorowym. Na patelni dusimy drobno pokrojoną szalotkę, do niej dodajemy 3 pokrojone pomidory i pokrojone chili. Jeśli podczas duszenia warzywa przywierają, można dodać odrobinę bulionu. Kiedy warzywa zmiękną, dodajemy 2 łyżki koncentratu, a następnie pokrojoną w paski pierś kurczaka i przyprawiamy. Mieszamy makaron z kurczakiem w sosie pomidorowym, wykładamy na talerz i posypujemy serem.