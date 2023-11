Kwiaty doniczkowe, chociaż stanowią jedną z najpopularniejszych ozdób mieszkań i domów, mogą stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo dla kotów. Warto wiedzieć, jakie rośliny są bezpieczne dla pupili, aby uchronić ich przed poważnym zatruciem lub śmiercią.

Koty, zwłaszcza te, które nie wychodzą na zewnątrz, mają tendencję do podgryzania niemal wszystkich roślin, które znajdą się w zasięgu ich pyszczków. Nie należy liczyć na to, że kot nie zainteresuje się nowym kwiatem lub nie dostanie się do niego, jeżeli zostanie ustawiony odpowiednio wysoko. Nasze domowe mruczki są bardzo sprytne i zdeterminowane, dlatego ich kontakt z rośliną jest zwykle jedynie kwestią czasu.

Paprotka – roślina, którą mogą uprawiać kociarze

Paprocie to rośliny, które uprawiamy bardzo chętnie. Dobra wiadomość jest taka, że większość popularnych odmian paprotek jest bezpieczna dla kotów. Najczęściej spotykana w polskich domach odmiana – Nefrolepis Wyniosły to roślina, która doskonale czuje się w wilgotnych warunkach, źle znosi zaś przeciągi. Dobrym pomysłem może być trzymanie jej w łazience.

Drzewko szczęścia – bezpieczne dla kotów

Grubosz, czyli roślina popularnie nazywana drzewkiem szczęścia, może bez przeszkód ozdabiać dom, w którym mieszka kot. Nawet jeżeli pupil zje kilka „liści szczęścia”, nie powinno stać się mu nic złego. Drzewko szczęścia należy trzymać w pobliżu okna (czyli miejsca, gdzie większość kotów najchętniej się wyleguje!), w miejscu słonecznym lub w półcieniu. Roślina jest łatwa w uprawie – wystarczy obficie podlewać ją wtedy, gdy podłoże zupełnie wyschnie.

Storczyk – roślina do domu z kotem

Eleganckie storczyki to bardzo popularne rośliny doniczkowe – często wręczane jako upominki. Dzięki temu, że nie stanowią one zagrożenia dla kotów, bez przeszkód można podarować je w prezencie właścicielowi mruczka (najlepiej od razu z zapewnieniem, że kwiat jest w pełni bezpieczny dla zwierzęcia).

Storczyki należy ustawiać w ciepłym, jasnym, lecz nienasłonecznionym miejscu. Ważne, by nie podlewać ich w klasyczny sposób – wlewając wodę do doniczek. Storczyki należy zanurzać w wodzie na kilkanaście minut. Woda powinna sięgać do górnego brzegu doniczki.

Maranta – roślina, którą może podgryzać kot

Maranta to kwiat, który wyróżnia się dużymi, zielono-różowymi liśćmi. Mogą one bez ryzyka być podjadane przez kota, chociaż oczywiście może to zaszkodzić wyglądowi rośliny, Marantę należy ustawić w półcieniu (pod wpływem promieni słonecznych jej liście mogą płowieć), obficie podlewać i zraszać.

Aby koty nie dewastowały domowych kwiatów, warto zainteresować je roślinami przeznaczonymi specjalnie dla nich, na przykład kocią trawą. Jest ona w pełni bezpieczna dla zwierząt.