Tradycyjnym przepisem kuchni japońskiej jest sushi serwowane z sosem sojowym, wasabi i marynowanym imbirem. Do przygotowania tej potrawy potrzebne są prasowane listki alg morskich, kawałki ryby lub owoców morza oraz ugotowany biały ryż. Smacznymi dodatkami są np. ogórki lub awokado.

Reklama

Kuchnia japońska, obok śródziemnomorskiej uchodzi za najzdrowszą kuchnię świata. Jej podstawowymi składnikami są: biały ryż, ryby oraz owoce morza. Najważniejszymi przyprawami wzbogacającymi smak japońskich potraw są m.in. sosy sojowe, ocet ryżowy, wasabi i olej sezamowy.

Kuchnia japońska - przepis na sushi

Sushi jest jedną z najpopularniejszych potraw kuchni japońskiej, która cieszy się uznaniem na całym świecie. Składają się na nią biały ryż, kawałki ryby (np. tuńczyka, łososia) i warzywa (np. ogórek) zawinięte w liście wodorostów. Zamiennikami ryby mogą być owoce morza, np. krewetki lub paluszki krabowe. Niezbędnymi dodatkami do sushi są: sos sojowy, marynowany imbir i wasabi, czyli tradycyjny chrzan japoński. Do przygotowania sushi potrzebna jest mata bambusowa do zawijania. Potrawę można jeść za pomocą pałeczek lub palcami.

Składniki:

świeży tuńczyk,

ryż do sushi,

sushi nori , czyli listki prasowanych alg morskich,

, czyli listki prasowanych alg morskich, sos sojowy,

wasabi,

marynowany imbir w zalewie,

zaprawa do ryżu: 1 łyżka octu ryżowego, szczypta soli, 1 łyżeczka cukru (składniki na 100 g ugotowanego ryżu).

Sposób przygotowania:

Ryż ugotuj zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu.

Przygotuj zaprawę do ryżu. Wszystkie składniki: ocet ryżowy, sól, cukier podgrzewaj aż do rozpuszczenia cukru. Pamiętaj, by nie doprowadzić do zagotowania. Zaprawę przestudź i dodaj do ugotowanego ryżu. Wymieszaj.

Sushi nori (algi morskie) umieść przy dolnej krawędzi maty bambusowej. Ułóż warstwę ryżu na listkach wodorostów, zostawiając margines (około 1 cm) z góry i z dołu.

Przy dolnej krawędzi ryżu rozsmaruj cienką warstwę wasabi i ułóż kawałki tuńczyka. Zawiń sushi tak, by listki alg zamknęły ryż wewnątrz rulonu.

Zawinięte sushi pokrój na równe części. Potrawę podawaj z sosem sojowym, wasabi i marynowanym imbirem.

Kuchnia japońska - przepis na makaron Yaki Soba

Makaron Soba jest jednym z najczęściej stosowanych makaronów w kuchni japońskiej. Otrzymywany jest z mąki gryczanej i może być spożywany na ciepło lub na zimno. Cechuje się lekkostrawnością i prostotą w przygotowaniu. Makaron Soba jest bardzo elastyczny, cienki i delikatny w smaku. Gotuje się go nie dłużej niż 7 minut, najczęściej bez dodatku soli.

Składniki:

100 g makaronu Soba,

8 ugotowanych krewetek (pomarańczowych),

100 g polędwiczki wieprzowej,

4 cebule dymki ze szczypiorkiem,

2 zielone papryczki chili,

2 łyżki oleju roślinnego,

kiełki fasoli mung,

2 łyżki nasion sezamu,

1 jajko,

marynowany imbir (do podania),

sos: 60 ml sosu sojowego, 2 łyżeczki cukru.

Sposób przygotowania:

Reklama