Paella z owocami morza to potrawa kuchni hiszpańskiej, którą przygotowuje się i podaje w specjalnej patelni paellera. Danie zawiera w sobie ryż, szafran, krewetki, małże i kalmary, zalane białym wytrawnym winem i aromatycznym rybnym wywarem. Paellę podaje się z kawałkami cytryny, najlepiej pokrojonej w ćwiartki.

Paella (paella marinera, paella de marisco) to jedna z najbardziej znanych potraw kuchni hiszpańskiej. Najpopularniejsza forma jej przygotowania to owoce morza, takie jak: krewetki, małże, kalmary, z dodatkiem barwionego szafranem ryżu o okrągłych ziarnach. Tradycyjna paella przyrządzana jest z ryżem calasparra, bomba czy bahia, ale dobrze smakuje także z ryżem do risotto.

Paella - przepis, krok po kroku

Składniki (dla 4 osób):

4 całe krewetki (z pancerzem i głową),

100 g krewetek królewskich (bez pancerzy i głów),

4 małże okładniczki (navajas),

400 g umytych małży (pozbawionych narośli),

100 g kalmarów (pociętych na cienkie paski)

400 g ryżu, np. do risotto,

1 pomidor,

1 cebula,

1 mała czerwona papryka,

1 łyżka zielonego groszku,

1 kieliszek białego wina wytrawnego,

700 ml wywaru rybnego,

2 ząbki czosnku,

1 cytryna,

3 łyżki oliwy z oliwek,

sól do smaku.

Czas przygotowania: około 30 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Oliwę z oliwek rozgrzej na patelni i obsmaż w niej całe krewetki z pancerzami i odstaw do ostygnięcia.

Cebulę i paprykę pokrój w drobną kostkę.

Czosnek przeciśnij przez praskę.

Pomidora sparz wrzątkiem i zetrzyj na tarce o małych oczkach.

Cebulę z dodatkiem czosnku zeszklij na patelni.

Dodaj posiekaną paprykę, groszek i pomidora.

Po 4-5 minutach dodaj ryż z szafranem i całość zalej rybnym wywarem oraz białym winem.

i całość zalej rybnym wywarem oraz białym winem. Paellę gotuj na małym ogniu przez około 15 minut.

Dodaj pozostałe owoce morza i dosól do smaku.

i dosól do smaku. Przykryj patelnię folią aluminiową i duś całość przez 7 minut.

Po zdjęciu dania z ognia pozostaw je pod przykryciem przez kolejne 3 minuty.

Podawaj z pokrojoną w ćwiartki cytryną.

Smacznego!

Paella z owocami morza - sposób podawania

Paella z owocami morza to danie, które podaje się bezpośrednio na specjalnej patelni (nazywanej paellera), na której było przygotowywane. Nie bez znaczenia jest również rozmiar naczynia. W przypadku, gdy danie będzie serwowane dla 3-4 osób wystarczy patelnia o średnicy około 40 cm, kolei dla 5-7 naczynie powinno mierzyć przynajmniej 50 cm.