Choroby dietozależne to głównie osteoporoza (która jest głównie powodowana piciem mleka) oraz cukrzyca. Wg. Krajowego Rejestru Nowotworów, blisko 30% raków powstaje na skutek złej diety. Niewłaściwe odżywianie prowadzi też do nadciśnienia tętniczego oraz chorób układu krążenia.

Nieprawidłowa dieta nie tylko skutkuje otyłością lub osłabioną koncentracją, ale też przyczynia się do powstawania poważnych chorób zagrażających życiu. Według WHO zły styl odżywiania może powodować ponad 80 chorób.

Osteoporoza a mleko

Osteoporoza objawia się mniejszą gęstością masy kostnej. Prowadzi to do częstych złamań oraz skrzywienia sylwetki. Poza czynnikami genetycznymi i hormonalnymi, ogromny wypływ na rozwój choroby ma styl życia. Badacze odkryli, że największą dietetyczną przyczyną osteoporozy jest picie mleka (zobacz: http://www.osteopenia3.com/Milk-Osteoporosis.html). Jednak ludzie nadal kojarzą ten płyn jako budulec mocnych kości. Dzieje się tak ze względu na wysoką zawartość wapnia w mleku (120 mg na 100 g). Jednak absorpcja tego minerału jest ograniczona przez hormony w tym napoju. Dodatkowo białka w nim zawarte mają kwaśny odczyn, co skutkuje demineralizacją kości. W krajach, w których mieszkańcy nie piją mleka, osteoporoza niemal nie występuje. Profilaktyka osteoporozy nie powinna więc zawierać mleka.

Cukrzyca a jedzenie mięsa

Im więcej je się białka zwierzęcego tym organizm musi wydzielić większą ilość insuliny. Naukowcy udowodnili, że proces ten prowadzi bezpośrednio do rozwoju cukrzycy typu 2 (zobacz: http://www.pnas.org/content/suppl/2014/12/26/1417508112.DCSupplemental/pnas.201417508SI.pdf). Nadmierne spożycie węglowodanów prostych oraz mocno przetworzonych produktów również prowadzi do rozwoju tej choroby.

Choroby układu krążenia

Słabe krążenie krwi jest związane ze zgrubieniem ścian tętnic poprzez płytki miażdżycowe, które blokują swobodny przepływ krwi. Jednym z głównych powodów tego schorzenia jest nadmierne jedzenie mięsa i nabiału, który zwiększa występowanie cholesterolu w organizmie. Do rozwoju chorób układu krążenia przyczyniają się też słodycze oraz słodkie i białe pieczywo.

Nowotwory skutkiem złej diety

Zgodnie z Krajowym Rejestrem Nowotworów, blisko 30% wszystkich chorób nowotworowych jest powodowane przez dietę. Jest to drugi główny czynnik (po paleniu papierosów) powodujący to schorzenie. Według WHO, aby zadbać o prewencję antynowotworową, należy jeść dziennie minimum 400 g owoców i warzyw. Najlepiej, aby każdego dnia spożywać produkty o kolorze czerwonym, żółtopomarańczowym, zielonym, fioletowym i białym. Każda z tych barw ma inne właściwości dla zdrowia.

Do rozwoju nowotworów przyczynia się natomiast jedzenie czerwonego mięsa (wieprzowego, wołowego, cielęcego), które ma dużą zawartość hemu uszkadzającego śluzówki oraz stymulującego bakterie rakotwórcze. Nie zauważono jednak zależności pomiędzy dietą a rakiem piersi, jajnika, nerek i prostaty.

Nadciśnienie tętnicze – choroba dietozależna

Nadciśnienie tętnicze jest stanem podwyższonego ciśnienia krwi na poziomie 140/90 mmHg i wyżej. Do rozwoju tego schorzenia przyczynia się nadmierne jedzenie tłuszczów zwierzęcych i cholesterolu, picie alkoholu i nadmierne spożycie soli. Dodatkowo wykazano, że osoby z nadciśnieniem tętniczym mają znacznie niższe stężenie błonnika pokarmowego, wapnia, magnezu i potasu. Choroba ta jest o tyle groźna, że prowadzi do udaru mózgu i zawału serca. Aby zapobiec wystąpieniu nadciśnienia tętniczego lub zmniejszyć jego objawy, należy ograniczyć sól w diecie oraz zminimalizować jedzenie mięsa (szczególnie wieprzowego i wołowego).