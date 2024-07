Krupnik należy do niskokalorycznych, zdrowych i pełnowartościowych zup. Porcja zawiera dużo witamin, a co najważniejsze mało kalorii.

Krupnik jest niskokaloryczną, ale pełnowartościową zupą. 100 g krupniku przygotowywanego na bazie kaszy jęczmiennej to 40 kcal. Talerz zupy gotowanej na ryżu zawiera 115 kcal. Z tego względu potrawa zalecana jest osobom uprawiającym sport i dbającym o zdrowie. Ponadto zupa zawiera wiele składników odżywczych, takich jak węglowodany, białko czy błonnik.

Krupnik - prosty przepis na zdrową zupę

Krupnik znany jest w polskiej kuchni od dawien dawna. Zazwyczaj potrawę gotuje się na żeberkach. Niektórzy przyrządzają ją na wywarze warzywnym, wtedy idealnie nadaje się dla wegetarian. Można przyrządzać ją na bazie kaszy jęczmiennej, jaglanej albo gryczanej. Wszystko zależy od gustów i smaków. Jeśli zdecydujesz się przyrządzać danie na gruboziarnistej kaszy, pamiętaj by ją kilkukrotnie umyć przez zagotowaniem.

Składniki:

żeberka wieprzowe (300 g),

marchewka (2 sztuki),

pietruszka (1 sztuka),

ziemniaki (6-7 sztuk),

seler (1/4 warzywa),

por,

kasza jęczmienna (200 g),

liść laurowy,

ziele angielskie,

sól,

pieprz,

natka pietruszki,

cebula (1/2 warzywa).

Czas przygotowania: 60 minut

Stopień trudności: średni

Sposób przygotowania:

Żeberka dokładnie umyj i oczyść w zimnej wodzie, po czym przełóż do garnka z zimną wodą (2,5 l). Całość gotuj na małym ogniu i dodaj listek laurowy oraz ziele angielskie. W tym czasie ziemniaki obierz ze skóry, pokrój w kosteczkę i po 20 minutach dodaj do mięsa. Pozostałe warzywa także umyj, obierz ze skóry i pokrój w kosteczkę. Jeśli chcesz, możesz też zetrzeć ją na tarce, najlepiej na grubych oczkach. Jedynym warzywem, które ma w całości znajdować się w garnku jest por. Po ugotowaniu należy wyjąć warzywo z wywaru i odłożyć na bok. Po około 15 minutach do garnka z mięsem i warzywami dodaj przepłukaną kaszę jęczmienną i gotuj zupę do jej miękkości. Pod koniec do zupy dodaj połówkę cebuli. By zupa nabrała bardziej intensywnego smaku, cebulę możesz wcześniej podsmażyć na patelni. Następnie dopraw danie solą, pieprzem i dodaj świeżą, posiekaną drobno natkę pietruszki. Krupnik podawaj z ulubionym pieczywem.

Smacznego!