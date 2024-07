Makaron z krewetkami tygrysimi w sosie winno-maślanym i makaroj sojowy z krewetkami - przepisy

Makaron z krewetkami pysznie smakuje po połączeniu ich z masłem oraz winem. Idealny dodatek do dania to natka pietruszki i czosnek. Do krewetek pasuje też makaron sojowy. Można go podać z podprażonym sezamem, pędami bambusa i grzybami mun.