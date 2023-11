Kot rosyjski niebieski to uosobienie subtelności, elegancji i gracji. Smukły, z wyjątkowo długimi kończynami i tajemniczym uśmiechem Mona Lisy, uchodzi za jedną z najpiękniejszych i najbardziej pożądanych ras kotów.

Chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się niepozorny, kot rosyjski niebieski uchodzi za prawdziwego arystokratę w swoim gatunku. Kotki i kocury tej rasy zamieszkiwały carskie dwory, królewskie pałace, a nawet… apartamenty papieskie. Jednym z najbardziej znanych miłośników tych niezwykłych kotów był papież Jan Paweł II, który posiadał dwie kotki rosyjskie niebieskie.

Historia rasy

Kot rosyjski niebieski to rasa naturalna, czyli powstała bez ingerencji człowieka. Jej wygląd ukształtowany został przez środowisko, w jakim żyły koty. Felinolodzy uznają, że koty rosyjskie niebieskie narodziły się w Archangielsku, rosyjskim mieście, które położone jest bardzo blisko koła podbiegunowego. Trudne, niezwykle surowe i mroźne warunki sprawiły, że archangielskie koty nie miały możliwości krzyżowania się z innymi przedstawicielami swojego gatunku i dały początek nowej rasie.

Pierwsze wzmianki o kotach rosyjskich niebieskich pochodzą z XVII wieku. Ich niezwykłą urodę doceniali carowie, którzy umieszczali koty na swoich dworach i wręczali je w ramach prezentów innym monarchom. Dzięki temu oraz dzięki marynarzom, którzy zabierali koty rosyjskie na pokłady swoich statków, rasa trafiła do Europy.

Charakter kotów rosyjskich niebieskich

Hodowcy i właściciele kotów rosyjskich niebieskich mówią często, że zwierzęta te są niezwykle wierne i lojalne – tak samo, a może nawet bardziej niż psy. Są całkowicie oddane swojemu opiekunowi. To właśnie tę cechę charakteru często określa się jako najbardziej typową dla rasy. Co ciekawe, koty rosyjskie niebieskie są wyjątkowo empatyczne. Doskonale rozpoznają nastrój swojego właściciela i są w każdej chwili gotowe do tego, by go pocieszyć lub uspokoić. Z tego względu często określa się go mianem kociego psychoterapeuty.

Koty rosyjskie niebieskie są bardzo aktywne – zdecydowanie nie jest to typ flegmatycznych lwów kanapowych. Są bardzo ciekawe, zwinne i chętne do zabawy. Uwielbiają gonitwy, aportowanie, skoki i wspinaczkę.

Kot rosyjski niebieski – wygląd

Kot rosyjski osiąga średnie rozmiary i zwykle nie waży więcej niż 4-6 kilogramów. Jego ciało jest niezwykle smukłe, nogi są długie i zakończone okrągłymi łapkami. Charakterystyczne są duże oczy o kształcie migdałów. Mają one zwykle zielony kolor. Najbardziej typową cechą wyglądu kotów rosyjskich niebieskich jest pluszowe, krótkie futerko o kolorze srebrno-szarym. Pod sierścią skóra kotów ma kolor niebieskawy (stąd nazwa rasy). Poduszki łap oraz nos mają kolor lawendowy.