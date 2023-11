Jajka wielkanocne można przyrządzić na wiele sposobów, np. jako jajka faszerowane, z majonezem czy w sałatkach. Jeśli przy wielkanocnym stole mają zasiąść dzieci, warto urozmaicić menu także wizualnie. Ozdobą stołu i smakowitą przekąską mogą być np. zwierzątka zrobione z jajek na twardo i warzyw.

Jajka na twardo powinno się gotować we wrzątku przez 10 minut. Najlepiej wcześniej wyjąć je z lodówki i poczekać, aż się ogrzeją. Do garnka z wrzątkiem należy wkładać je bardzo delikatnie, żeby skorupka nie popękała. Można użyć do tego łyżki, opuszczając każde jajko powoli na dno. Po wyjęciu z wody jajka na twardo zalewa się zimną wodą, żeby zatrzymać proces gotowania w środku.

Przepisy wielkanocne na zajączka i myszki z jajek

Potrawy wielkanocne w formie figurek z jajek na twardo robi się przy użyciu prostych składników, komponując je wedle własnych smaków. Można użyć np. warzyw lub wędliny.

Jajka wielkanocne w kształcie zajączka

Potrzebujesz:

wykałaczki,

noża,

deski do krojenia.

Składniki (na 2 porcje):

2 jajka ugotowane na twardo,

1 ugotowana marchew,

szczypiorek,

6 ziarenek pieprzu czarnego.

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Odkrój jeden koniec jajka, żeby łatwiej je było ustawić w pionie.

Z marchewki wytnij dwa paski na uszy, na górze jajka zrób nacięcie nożem i wsuń w nie kawałki marchewki.

Wykałaczką zrób dziurki na oczy i wetknij w nie czarny pieprz po jednym ziarenku.

Niżej zrób dziurkę na nos i wetknij w nią pieprz, zrób po bokach poziome niewielkie nacięcia nożem i włóż w nie szczypiorek jako wąsy.

Jadalne dekoracje wielkanocne – myszki z jajek na twardo

Potrzebujesz:

wykałaczki,

noża,

deski do krojenia.

Składniki (na 4 porcje):

2 jajka ugotowane na twardo,

1 rzodkiewka,

szczypiorek,

1 plaster pepperoni lub salami,

12 ziarenek pieprzu czarnego.

Czas przygotowania: 10 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

