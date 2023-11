Klimatyzacja samochodowa znacznie ułatwia podróżowanie w okresie letnim, kiedy panują niekiedy ekstremalne upały. Mimo że w taki układ wyposażonych jest coraz więcej aut poruszających się po polskich drogach, to wielu kierowców nie wie, jak prawidłowo z niego korzystać i jak o niego dbać. Może to prowadzić nie tylko zwiększonej podatności klimatyzacji na usterki, ale również mieć niekorzystny wpływ na zdrowie osób podróżujących takim samochodem.

Pracownicy serwisów samochodowych specjalizujących się w naprawie klimatyzacji podkreślają, że jej wieloletnie użytkowanie bez usterek jest możliwe, ale pod kilkoma warunkami. Jeśli właściciel zaniedba ten temat, to kwestią czasu jest to, że odczuje tego skutki. A te mogą wiązać się z wydatkami rzędu nawet kilku tysięcy złotych.

Klimatyzacja w samochodzie – jak prawidłowo ją użytkować?

Mogłoby się wydawać, że samo korzystanie z klimatyzacji w aucie jest na tyle proste, że nie wymaga szczególnej wiedzy z zakresu użytkowania. Jest to błędne myślenie wielu kierowców, którzy są przekonani, że wystarczy włączyć chłodzenie, gdy jest za gorąco, a wyłączyć kiedy temperatura nie jest uciążliwa. Aby cały system działał właściwie i był w możliwie najmniejszym stopniu narażony na usterki i uszkodzenia, warto stosować się do poniższych zasad korzystania z klimatyzacji:

wietrzenie auta przed uruchomieniem klimatyzacji – często kierowcy tego nie robią. Wsiadają do nagrzanego samochodu i od razu włączają klimatyzację, a to może negatywnie działać na pracę układu. Ponadto wydłuża się czas chłodzenia wnętrza samochodu. Krótkie, 2-3 minutowe przewietrzenie samochodu powinno stanowić podstawę przed uruchomieniem popularnej „klimy”,

przed uruchomieniem klimatyzacji – często kierowcy tego nie robią. Wsiadają do nagrzanego samochodu i od razu włączają klimatyzację, a to może negatywnie działać na pracę układu. Ponadto wydłuża się czas chłodzenia wnętrza samochodu. Krótkie, 2-3 minutowe przewietrzenie samochodu powinno stanowić podstawę przed uruchomieniem popularnej „klimy”, używanie klimatyzacji z zamkniętymi oknami – wpływa to nie tylko na szybkość chłodzenia wnętrza samochodu, ale również na jakość pracy układu klimatyzacji,

z zamkniętymi oknami – wpływa to nie tylko na szybkość chłodzenia wnętrza samochodu, ale również na jakość pracy układu klimatyzacji, regularne uruchamianie klimatyzacji – w tej kwestii zdania są podzielone. Niektórzy twierdzą, że wystarczy uruchomienie klimatyzacji przynajmniej raz w miesiącu, inni mówią, że trzeba robić to raz na tydzień. Dla własnego spokoju lepiej robić to częściej, dzięki czemu nie będzie dochodziło do osadzania się oleju na częściach układu,

– w tej kwestii zdania są podzielone. Niektórzy twierdzą, że wystarczy uruchomienie klimatyzacji przynajmniej raz w miesiącu, inni mówią, że trzeba robić to raz na tydzień. Dla własnego spokoju lepiej robić to częściej, dzięki czemu nie będzie dochodziło do osadzania się oleju na częściach układu, regularny przegląd w serwisie (wymiana filtra, ozonowanie lub dezynfekcja ultradźwiękiem) – poleca się sprawdzenie całego układu klimatyzacji przez fachowców w serwisie przynajmniej raz w roku (najlepiej przed okresem zimowym) lub co 10 tysięcy przebytych kilometrów. Serwisanci nie tylko dokonają przeglądu, ale również wymienią filtr oraz dokonają odgrzybienia klimatyzacji. Właściciele samochodów mają do wyboru dwie opcje: ozonowanie albo ultradźwięki. Obie metody są skuteczne,

w serwisie (wymiana filtra, ozonowanie lub dezynfekcja ultradźwiękiem) – poleca się sprawdzenie całego układu klimatyzacji przez fachowców w serwisie przynajmniej raz w roku (najlepiej przed okresem zimowym) lub co 10 tysięcy przebytych kilometrów. Serwisanci nie tylko dokonają przeglądu, ale również wymienią filtr oraz dokonają odgrzybienia klimatyzacji. Właściciele samochodów mają do wyboru dwie opcje: ozonowanie albo ultradźwięki. Obie metody są skuteczne, regularna wymiana osuszacza – to ważna część w układzie klimatyzacji, ponieważ prawidłowo funkcjonujący osuszacz dba o to, by nie gromadziła się wilgoć, a co za tym idzie – aby nie rozwijały się bakterie. Osuszacz powinien być wymieniany co 2-3 lata,

– to ważna część w układzie klimatyzacji, ponieważ prawidłowo funkcjonujący osuszacz dba o to, by nie gromadziła się wilgoć, a co za tym idzie – aby nie rozwijały się bakterie. Osuszacz powinien być wymieniany co 2-3 lata, „nabijanie” klimatyzacji – czyli tak naprawdę uzupełnienie czynnika chłodzącego. Raz w roku warto to zrobić, ponieważ nawet w pełni sprawne klimatyzacje mogą nie być szczelne w stu procentach.

Powyższa lista zasad korzystania i dbania o klimatyzację w samochodzie jest dosyć długa. Każdy właściciel samochodu powinien jednak się do niej stosować. Niektóre regularne usługi serwisowe, jak: wymiana filtra, osuszacza, ozonowanie lub ultradźwięki czy „nabijanie”, wiążą się z wydatkami. Są one jednak stosunkowo niewielkie w porównaniu z tymi, które trzeba ponieść w przypadku uszkodzenia klimatyzacji. Zdecydowanie najdroższa spośród kwestii serwisowych jest wymiana osuszacza. W zależności od rodzaju klimatyzacji trzeba zapłacić za nią od 200 do 500 złotych. Plusem jest jednak to, że wymiany nie należy wykonywać co roku, lecz co 2-3 lata.

Serwisowanie klimatyzacji: samemu czy w profesjonalnym zakładzie?

Niektóre prace związane z serwisowaniem klimatyzacji można wykonać samemu. Tak jest z wymianą filtra i czyszczeniem. Naturalnie jest to tańsze rozwiązanie aniżeli oddanie samochodu do zakładu. Każdy powinien jednak wiedzieć, że jest to mocno ryzykowne działanie. Profesjonalne zakłady posiadają bowiem specjalny sprzęt, który pomaga diagnozować ewentualne problemy i na bieżąco je rozwiązywać. W przypadku wymiany filtra czy też czyszczenia układu, samemu takiej możliwości nie ma. Poza tym zawsze istnieje ryzyko niewłaściwie wykonanych czynności, co w efekcie może doprowadzić do uszkodzenia klimatyzacji. Wtedy większy wydatek na naprawę będzie nieunikniony.