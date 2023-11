Głównym celem dla którego kierowcy decydują się na zakup kamery samochodowej jest możliwość posiadania zarejestrowanego obrazu w formie wideo z wydarzeń na drodze. Jest to przydatne w momencie różnego rodzaju nieprzewidzianych zdarzeń drogowych, w których udowodnienie czyjejś winy może być trudne, a niekiedy niemożliwe bez takich materiałów dowodowych. Sam zakup samochodowego rejestratora wideo nie jest tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Podpowiadamy, na co zwrócić szczególną uwagę przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Z racji tego, że rejestrowany materiał wideo docelowo ma służyć jako dowód w konkretnej sprawie, dobrze byłoby, aby był dobrej jakości. Kamera, która będzie zapisywała wiele szczegółów w niektórych sytuacjach może bowiem okazać się bezcenna.

Dlaczego warto rozważyć zakup kamery samochodowej?

Rejestratory jazdy są coraz popularniejsze zarówno wśród kierowców przemierzających długie trasy, jak i tych przemieszczających się tylko po miejskich drogach. Dzieje się tak dlatego, że niektóre sytuacje drogowe (głównie wypadki i kolizje) są często trudne do wyjaśnienia dla służb mundurowych. Kierowcy przestrzegający przepisów drogowych i starający się jeździć bezpiecznie wolą posiadać dowód w postaci materiału wideo na wypadek ewentualnego zdarzenia drogowego. Jak pokazało wiele historii, zarejestrowany obraz z kamery samochodowej pomaga nie tylko uniknąć nieprzyjemności, ale również – a może przede wszystkim – pozwala karać tych, którzy są odpowiedzialni za kolizje, wypadki oraz stwarzanie innego zagrożenia w ruchu drogowym.

Posiadanie kamery w samochodzie jest również przydatne w wielu innych sytuacjach. Zdarza się, że materiały zapisane w rejestratorze służą jako dowód w sprawach dotyczących sporów na linii kierowca – policja w kwestii podstaw zatrzymania i ewentualnego mandatu. Poza tym rejestratory samochodowe są wykorzystywane przez osoby lubujące się w nagrywaniu materiałów wideo. Wiele miejsc nagranych z perspektywy poruszającego się samochodu prezentuje się wyjątkowo dobrze.

Jeśli chodzi o inne zastosowanie, to kamery samochodowe mogą pomóc osobom, którym zależy na poprawie stylu swojej jazdy i zachowania się na drodze. Aby to zrobić, wystarczy nagrać, następnie przeanalizować materiał w warunkach domowych, a później wystrzegać się zauważonych nieodpowiednich zachowań czy błędów.

Parametry i funkcje rejestratora na które należy zwrócić uwagę przy zakupie

Osoby poszukujące rejestratora wideo do samochodu mogą mieć problem z wybraniem tego właściwego do swoich potrzeb. Na rynku dostępnych jest bowiem wiele modeli znacząco różniących się nie tylko ceną, ale również parametrami technicznymi i funkcjami. Wbrew pozorom ci, którzy jeżdżą mało, a jeśli to robią, to głównie w warunkach miejskich nie powinni wybierać najtańszych kamer, lecz rozważyć zakup produktu przynajmniej średniej klasy. Wszystko dlatego, że kamery za około 100-200 złotych rejestrują obraz w bardzo słabej jakości, co często uniemożliwia zidentyfikowanie chociażby numerów rejestracyjnych innych samochodów. Zła jakość może być podstawą do podważenia jego wiarygodności podczas postępowania sądowego lub prowadzonej sprawy o odszkodowanie.

Każdy, kto rozważa zakup rejestratora wideo do samochodu, powinien zwracać uwagę na takie kwestie, jak:

rozdzielczość obrazu – minimalną akceptowalną jest ta, która wynosi 1280x720 (HD), choć może być i wyższa (wiąże się to z wyższą ceną). Czasami warto zainwestować kiladziesiąt złotych więcej i mieć pewność, że jakość nagrywanego obrazu jest wysoka,

– minimalną akceptowalną jest ta, która wynosi 1280x720 (HD), choć może być i wyższa (wiąże się to z wyższą ceną). Czasami warto zainwestować kiladziesiąt złotych więcej i mieć pewność, że jakość nagrywanego obrazu jest wysoka, kąt nagrywania – w zależności od modeli może się on różnić. Dobrze jest, gdy kamera ma szeroki kąt nagrywania, obejmujący oba pasy jezdni oraz pobocze. Najpopularniejsze kamery posiadają kąt nagrywania 120 stopni i zazwyczaj jest on wystarczający,

– w zależności od modeli może się on różnić. Dobrze jest, gdy kamera ma szeroki kąt nagrywania, obejmujący oba pasy jezdni oraz pobocze. Najpopularniejsze kamery posiadają kąt nagrywania 120 stopni i zazwyczaj jest on wystarczający, funkcja nagrywania nocnego – bardzo przydatna funkcja, która umożliwia rejestrowanie materiałów po zmroku. Szczególnie przydatne jest to w okresie jesienno-zimowym, kiedy dosyć szybko zapada zmrok,

– bardzo przydatna funkcja, która umożliwia rejestrowanie materiałów po zmroku. Szczególnie przydatne jest to w okresie jesienno-zimowym, kiedy dosyć szybko zapada zmrok, jakość uchwytu – w komplecie z kamerą powinien znajdować się uchwyt umożliwiający jej właściwy montaż. Warto zwrócić uwagę na jakość jego wykonania, ponieważ wielu producentów o to nie dba. Ewentualne uszkodzenie uchwytu może okazać się sporym problemem,

– w komplecie z kamerą powinien znajdować się uchwyt umożliwiający jej właściwy montaż. Warto zwrócić uwagę na jakość jego wykonania, ponieważ wielu producentów o to nie dba. Ewentualne uszkodzenie uchwytu może okazać się sporym problemem, uruchamianie – można wybrać sprzęt, który trzeba uruchamiać ręcznie za każdym razem albo taki, który jest wyposażony w czujnik ruchu,

– można wybrać sprzęt, który trzeba uruchamiać ręcznie za każdym razem albo taki, który jest wyposażony w czujnik ruchu, pamięć – bardzo ważna kwestia. Nawet jeżeli rejestrator ma małą pamięć wewnętrzną, to nie ma to znaczenia pod warunkiem, że posiada wejście na zewnętrzną kartę pamięci.

Jak widać, lista ważnych kwestii, które warto sprawdzić i przeanalizować przed zakupem kamery samochodowej jest długa. Zazwyczaj jednak najwięcej zależy od budżetu. Jeżeli ktoś nie ma środków na zakup sprzętu przynajmniej ze średniej półki (koszt od ok. 300 zł), to warto, aby poczekał i odłożył pieniądze aniżeli kupił najtańszą kamerę, która okaże się nieadekwatna do potrzeb.