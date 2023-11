Na Dzień Dziecka czeka tak naprawdę każdy. Jednak to dla najmłodszych członków rodziny jest on szczególnie wyjątkowy. Dla rodziców to dzień spełniania dziecięcych marzeń. Dlatego warto zastanowić się nad organizacją kinder party - przyjęcia dla najmłodszych gości.

Kinder party z okazji Dnia Dziecka można zorganizować z grupą zaprzyjaźnionych rodziców. Wówczas nie tylko rozłożą się koszty przedsięwzięcia, ale też znacznie łatwiej będzie wybrać atrakcje, które trafią w gust najmłodszych gości. Przy okazji również rodzice zyskają nieco czasu na nadrobienie towarzyskich zaległości.

Kinder party - w domu czy na świeżym powietrzu?

Jeśli tylko pogoda na to pozwoli, najlepszym rozwiązaniem jest zabawa na świeżym powietrzu np. podczas zorganizowanego pikniku dla najmłodszych. Wówczas czas wolny można wypełnić sportowymi konkurencjami, zgodnie z zasadą, że ruch to zdrowie. Równie dobrym rozwiązaniem jest organizacja zabawy dla dzieci w domu z ogrodem. Nawet jeśli pogoda pokrzyżuje nam plany, można przenieść się pod dach domu lub altanki. To świetna okazja do wspólnego grillowania z dziećmi, które mają okazję przygotować zarówno te ulubione, jak i właśnie wymyślone potrawy. Ponadto dzieci nigdy nie nudzą się w towarzystwie rówieśników.

Jeśli kinder party odbywa się w domu u jednego z rodziców, warto pamiętać, aby nie pozostawiać go samego z całą organizacją. Można umówić się np. na wspólne przygotowanie zdrowych przekąsek czy ustalić wcześniej składkę na catering. Trzeba pamiętać, że grupa dzieci to również ryzyko, że jedno z nich ma uczulenie na niektóre pokarmy lub nie toleruje niektórych składników. Dlatego też warto wcześniej przeprowadzić odpowiedni wywiad.

Atrakcje dla dzieci - jak zagwarantować dobrą zabawę?

Obecnie w Internecie można znaleźć osoby, które odpłatnie zajmują się moderacją imprez dla najmłodszych. Dobrze jeśli przed ostatecznym wyborem np. imponującego dziecku superbohatera, rozweselającego klauna czy nauczyciela tańca, posłuchamy opinii znajomych lub rodziców, którzy z tego typu usług już skorzystali. Oczywiście takie atrakcje kosztują, więc warto wcześniej podpytać dzieci, kogo najbardziej chciałyby spotkać.

Zachęcamy też do wykorzystania własnego potencjału. Najmłodszych zawsze cieszy czas spędzany z rodzicami, zwłaszcza jeśli oznacza wspólną zabawę. Z pewnością w gronie zaprzyjaźnionych rodziców znajdą się ci o wielu talentach np. kulinarnych, tanecznych czy nawet do wymyślania gier i zabaw. W ten sposób pokażemy najmłodszym, że naprawdę nam na nich zależy i najbardziej na świecie lubimy spędzać czas razem.