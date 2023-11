Kimchi (inne nazwy to: gimchi lub kimchee) to koreański fermentowany dodatek do dań, którego głównymi składnikami są: kapusta pekińska i rzepa lub sama rzepa, chili oraz mąka ryżowa. Kimchi można porównać do polskiej kiszonej kapusty. Koreańczycy stosują je niemal do wszystkiego. Dodają do ryżu (np. kimchi bokkeumbap), zup (np. kimchi jjigae), sałatek, grillują z mięsem czy rybą.

Kimchi można kupić w sklepie lub zrobić samodzielnie. Drugi wariant daje dużo więcej możliwości Własnoręczne przygotowanie tego koreańskiego specjału pozwala na eksperymentowanie z dodatkami. Ponadto ma się też pewność dotyczącą jakości użytych do jego produkcji składników. Do sklepowego kimchi często dodawany jest m. in. glutaminian sodu.

Jak smakuje i jakie właściwości ma kimchi?

Określana mianem gimjang tradycja domowego przyrządzania kimchi (znajdująca się w spisie niematerialnego dziedzictwa UNESCO) trwa w Korei ponad 1000 lat. Obecnie istnieje ponad 300 różnych oficjalnych przepisów na tę potrawę.

Kimchi ma wyjątkowy, słono-kwaśno-pikantny smak, który jest uzależniony od ilości i rodzaju produktów, które zostaną do niego dodane. Mogą to być, np.: cebula, rzepa, szczypior, por, marchewka, sos rybny, anchois, krewetki, musztarda, a nawet rzeżucha. Kimchi uznawane jest za jedną z 5 najzdrowszych potraw na świecie. Jego jedzenie m. in. przyspiesza trawienie, wzmacnia odporność i przyspiesza rekonwalescencję. Kimchi to witaminowo-antyoksydantowy koktajl, który nie tylko dodaje orientalnego charakteru daniom, ale również bardzo korzystnie wpływa na zdrowie, dodatkowo jest również naturalnym probiotykiem.

Przepis na wegańskie kimchi czerwone, łagodnie pikantne

Składniki na 5 litrowy słoik lub kamionkowe naczynie:

3 litry zimnej wody,

5 łyżek soli (najlepiej himalajskiej),

1 kg kapusty pekińskiej,

Składniki na pastę kimchi:

3/4 szklanki wody,

2,5 łyżki mąki ryżowej (zamiennie możesz użyć mąkę pszenną),

1 łyżka cukru,

3 łyżki sproszkowanej papryki słodkiej,

1 łyżka płatków chili,

1 łyżeczka startego imbiru,

1/2 rzepy lub białej rzodkwi ,

, 1 cebula,

2-3 łyżki sosu sojowego jasnego,

1 mały por,

2 średniej wielkości marchewki,

1 średniej wielkości jabłko,

3 ząbki czosnku.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: około 4 godziny plus czas leżakowania kimchi (48h w temperaturze pokojowej + 14 dni w lodówce)

Sposób przygotowania:

Umyj kapustę pod bieżąca wodą i poszatkuj w paski o wielkości około 2 x 4 cm.

Do dużej miski wlej wodę i opłucz pociętą kapustę pekińską. Odsącz z nadmiaru płynu, układaj warstwami w drugiej misce, przesypując solą. Przez kolejne 1,5 godziny co 30 minut mieszaj kapustę. Po upływie tego czasu przepłucz kapustę w czystej wodzie, najlepiej 3-krotnie, by pozbyć się nadmiaru soli i odsącz dokładnie. W wyniku tego procesu kapusta puści sok i zmięknie.

Przygotuj pastę kimchi: do małego garnka wlej wodę i wsyp mąkę. Wymieszaj miksturę starannie i gotuj na wolnym ogniu przez około 5-6 minut, czyli do momentu, gdy zgęstnieje, tworząc kleik i zaczną pojawiać się bąbelki. Następnie wsyp cukier, ponownie wymieszaj i podgrzewaj jeszcze przez kilka minut, aż roztwór stanie się przezroczysty. Odstaw do schłodzenia. Do zimnego płynu wsyp paprykę słodką, płatki chili, dodaj sos sojowy, imbir i wymieszaj, by uzyskać jednolitą masę.

Obierz ze skórki i pokrój pozostałe warzywa w cienkie słupki, a czosnek i cebulę w drobną kostkę. Umieść wszystko w bardzo dużej misce, zalej ryżowo-paprykową miksturą i wymieszaj.

Do przygotowanej warzywnej pasty wsyp kapustę i bardzo dokładnie wymieszaj całość dłońmi chronionymi przez gumowe lub foliowe rękawiczki.

wsyp kapustę i bardzo dokładnie wymieszaj całość dłońmi chronionymi przez gumowe lub foliowe rękawiczki. Przełóż kimchi to wysterylizowanego wcześniej i suchego słoika lub kamionkowego naczynia. Masy nie można ugniatać, ponieważ procesowi fermentacji towarzyszy wydzielanie gazów, niewskazane jest również bardzo szczelne zamykanie pojemnika oraz napełnianie go po brzeg.

Postaw naczynie z kimchi w miejscu o temperaturze pokojowej, co pozwoli na zainicjowanie procesu kiszenia. Po 48 godzinach kimchi będzie nadawało się już do wstępnej degustacji, ale najlepszy smak uzyskuje dopiero po 7-14 dniach spędzonych w lodówce.

Przygotowane w ten sposób kimchi można przechowywać w lodówce przez około 12 miesięcy. Nie zaleca się umieszczania kimchi w plastikowych pojemnikach, ponieważ zachodzące wewnątrz masy procesy chemiczne mogą wejść w reakcję ze ściankami naczynia, przez co danie może zacząć gnić.

Smacznego!