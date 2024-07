Czym się zajmuje psi psycholog, jak nim zostać i kiedy warto skorzystać z jego pomocy

Behawiorysta to psi psycholog zajmujący się tzw. terapią zachowań zwierząt. Pomaga zrozumieć i wyeliminować takie problemy jak np.: ucieczki psów z domu, szczekanie na ludzi, szarpanie na smyczy czy agresja lub gryzienie. Psi psycholog pracuje zarówno z psem – ucząc go dobrych nawyków, jak i właścicielem – wyjaśniając i podpowiadając, co zrobić by dane zachowanie się nie powtarzało.