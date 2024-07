Faktura uproszczona wystawiana jest wtedy, gdy wartość sprzedaży nie przekracza 450 złotych lub 100 euro. Jest to uprawnienie podatnika, a nie jego obowiązek – możliwość wystawienia faktury uproszczonej nie wyłącza możliwości wystawienia faktury zwykłej.

Faktura uproszczona: kiedy się ją wystawia?

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, fakturę uproszczoną można wydać w przypadku, gdy wartość sprzedaży wynosi do 450 zł lub 100 euro. Nie jest to obowiązek podatnika – może on wystawić od takiej transakcji również zwyczajną fakturę.

Możliwość wystawienia faktury uproszczonej nie dotyczy jednak wszystkich takich przypadków, bowiem nie można jej wystawić w następujących sytuacjach:

przy sprzedaży wysyłkowej – na terytorium kraju, jak i za granicę,

w przypadku WDT, czyli wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

w sytuacji dostawy towarów bądź świadczenia usług na rzecz jednostek z innych państw członkowskich, a także wówczas, gdy zobowiązanym do zapłaty podatku VAT jest nabywca towaru lub usługi.

Faktura uproszczona: elementy

Faktura uproszona może nie zawierać elementów określonych w art. 106e ust. 1 pkt 3 w odniesieniu do nabywcy oraz danych z ust. 1 pkt 8-9 i 11-14, jeśli zawiera dane, które umożliwiają określenie kwotę podatku dla odpowiednich stawek.

Faktura taka nie musi więc zawierać:

imion i nazwisk/nazw podatnika i nabywcy, a także ich adresów,

miary i ilości dostarczonych towarów/zakresu usług,

ceny jednostkowej towaru lub usługi netto,

wartości sprzedaży netto,

stawki podatku,

sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż od podatku zwolnioną,

kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Powinna zaś zawierać obowiązkowo:

