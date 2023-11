Wyczerpanie, stres, dystans i bezsilność - tak w kilku słowach można opisać wypalenie zawodowe, uciążliwą dolegliwość, na którą cierpią pracownicy na całym świecie. W Polsce aż jedna czwarta aktywnych zawodowo ma lub miała do czynienia z wypaleniem zawodowym. Co zrobić, kiedy praca przestaje cieszyć? Czy to, co czuję to już wypalenie zawodowe?

Kiedy praca przestaje cieszyć - wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe brzmi jak dobra wymówka leniwego pracownika, który próbuje wymigać się od pracy. W rzeczywistości jednak to poważna dolegliwość dotycząca aż jednej czwartej pracowników w Polsce, a najbardziej narażeni są na są perfekcjoniści silnie związani ze swoją pracą. Zbyt wysoko ustawiona poprzeczka sprawia, że sprostanie wymaganiom stawianym przez pracodawcę kosztuje nas coraz więcej, a z czasem staje się ono niemożliwe do wykonania. Zaczynamy zadowalać pracodawcę kosztem swojego życia prywatnego, a jeśli i to nie pomaga to pojawia się rozczarowanie i bezsilność, a w krótkim czasie także zobojętnienie. W procesie wypalenia zawodowego charakterystyczne są trzy, następujące po sobie, stadia:

wyczerpanie,

dystans,

bezsilność.

Zbyt mocno wyeksploatowany pracownik prędzej czy później stanie przed koniecznością zdecydowania, czy powinien zostać w firmie, czy odejść. Jednak, czy każde zwątpienie w zasadność codziennie wykonywanych obowiązków można określić mianem wypalenia zawodowego?

6 oznak wypalenia zawodowego

Wypalenie zawodowe to proces, a jego symptomy w różnym natężeniu towarzyszą pracownikowi przez dłuższy czas. Jeden gorszy dzień w pracy raz na jakiś czas zdarza się każdemu. Problem pojawia się wtedy, gdy dzieje się tak przez dłuższy czas - praca przestaje cieszyć, obowiązki zawodowe męczą i stresują, stajemy się nerwowi i podenerwowani, a później zupełnie obojętniejemy na to, co dzieje się wokół. Nasz organizm nie potrafi poradzić sobie z nagromadzonym w ciągu dnia stresem. Stresuje nas konieczność wyjścia z domu do pracy, pojawiają się zaburzenia somatyczne - ból brzucha, mdłości, duszności, kłucie w okolicach serca, a czasem nawet zaburzenia gospodarki hormonalnej (np. ustanie miesiączki). Poniżej prezentujemy pięć oznak wypalenia zawodowego:

znużenie i znudzenie obowiązkami zawodowymi, przywiązywanie do niej mniejszej niż wcześniej wagi,

uczucie bezsilności dotyczące sytuacji w pracy i związanych z nią aktywności,

trwale utrzymujący się stan napięcia,

wysoki poziom stresu , nie tylko w pracy, ale także poza nią,

, nie tylko w pracy, ale także poza nią, częste uczucie zmęczenia, wyczerpanie fizyczne i psychiczne, widoczny spadek energii,

utrzymujące się problemy ze snem, bezsenność.

Jeśli z co najmniej z trzema z wyżej wymienionych się utożsamiasz, to najprawdopodobniej jesteś wypalona zawodowo. Spróbuj zrobić sobie przerwę, weź zaległy urlop. Spotkaj się z przyjaciółmi lub rodziną. Jeśli to konieczne, to umów się na konsultację psychologiczną, żeby upewnić się w tym, co czujesz. Zastanów się, czy problemem jest obrana ścieżka kariery czy organizacja, w której pracujesz i poszukaj dla siebie nowych wyzwań - w obrębie firmy lub poza nią. Nie bój się odejścia z pracy - czasami to najlepsze, co możesz dla siebie zrobić.