Kawa z topinamburu jest coraz popularniejsza. Również w naszym kraju zdobywa coraz więcej zwolenników, mimo iż nadal jest dość trudno dostępna. Dowiedz się, czym w ogóle jest i jakie ma właściwości kawa z topinamburu.

Topinambur to roślina pochodząca z Ameryki Południowej. Zwana jest także słonecznikiem bulwiastym i traktowana zarówno jako produkt jadalny, jak i ozdobny. Jej korzeń przypomina imbir. Przyrządza się z niej wiele potraw. Doskonale nadaje się jako główny składnik zup, do sałatek, czy surówek, a nawet deserów. Jednak to kawa wytwarzana z prażonych kłączy topinamburu podbiła Francję, a potem resztę Europy.

Właściwości egzotycznego naparu

Mówi się, iż kawa z topinamburu może być zdrowszym zamiennikiem tej tradycyjnej. Decydują o tym jej korzystne dla zdrowia właściwości, wśród których można wymienić:

dostarczanie inuliny - ma niski indeks glikemiczny oraz mało kalorii (poza tym insulina to naturalny prebiotyk, który wspomaga wchłanianie cynku, żelaza, czy magnezu),

- ma niski indeks glikemiczny oraz mało kalorii (poza tym insulina to naturalny prebiotyk, który wspomaga wchłanianie cynku, żelaza, czy magnezu), wspieranie prawidłowej pracy wątroby,

wzmacnianie odporności organizmu,

usuwanie szkodliwych toksyn ,

, ochronę jelita grubego przed chorobami nowotworowymi,

dostarczanie wielu witamin (m.in. C i B1) oraz mikroelementów, w tym potasu, fosforu, sodu i krzemu.

Komu polecana jest kawa z topinamburu?

Najcenniejszym składnikiem tej kawy jest wspomniana już inulina, dlatego picie tego napoju polecane jest wszystkim osobom, którym zależy na zdrowiu i odporności - w szczególności cukrzykom. Kawa ta często jest wzbogacana o dobroczynny mniszek lekarski.

Napój polecany jest też osobom zmagającym się z ogólnym osłabieniem, anemią, chorobami krążenia czy nerek (wspiera leczenie niewydolności). Swoją dietę w ten rodzaj kawy powinny wzbogacić wszystkie osoby cierpiące na niedobór minerałów i mikroelementów. To także znakomity środek na poprawę kondycji włosów, skóry i paznokci.

Ponadto topinambur pomaga utrzymać w dobrym stanie naczynia krwionośne i zapobiega odkładaniu się cholesterolu. Jest idealny dla osób zmagających się z miażdżycą.

Osoby dbające o sylwetkę powinien przekonać fakt, iż kawa z topinamburu poprawia przemianę materii, co pomaga w procesie odchudzania. Bogaty w krzem produkt odgrywa również istotną rolę w mineralizacji kości oraz dobrze wpływa na stawy. Jej właściwości docenią także osoby zmagające się z przewlekłym uczuciem zmęczenia.

Jak widać, zastosowań kawy z topinamburu jest wiele, a sposób jej przyrządzenia bardzo prosty. Wystarczy wsypać czubatą łyżeczkę kawy do naczynia, zalać wodą i gotować ok. 2-3 minut. Następnie należy odczekać 5-10 minut, a potem przelewać ją do filiżanek. To wszystko! Pyszny, zdrowy napój, gotowy do wypicia!