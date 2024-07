Na specjalnie przygotowane zajęcia jogi, na Dachu Towarzyskim w samym centrum Warszawy, przybyli przedstawiciele mediów i influencerzy. Zajęcia odbyły się o poranku i pięknym zachodzie słońca w miejskiej, warszawskiej scenerii.

Co wspólnego ma Subway® z jogą? Joga to staroindyjski system filozofii dążący do integracji umysłu, ciała i ducha, a co za tym idzie osiągnięcia równowagi w życiu. Nowe propozycje od Subway® dedykowane są nie tylko młodym albo zapracowanym osobom, ale też tym, którzy starają się zachować równowagę w odżywianiu nie popadając w żywieniowe skrajności. Tym, którzy nie mają czasu by przygotowywać obiad w domu a jedzenie wysokotłuszczowych i wysokowęglowodanowych posiłków nie wpisuje się w ich dbałość o równowagę w codziennej diecie. Balans w żywieniu jest równie ważny co nasza wewnętrzna harmonia. Śmiało zatem można postawić na jednej szali: harmonię wewnętrzną i zrównoważoną formę odżywiania. Subway® dzięki rozszerzonej ofercie pozwala na zachowanie lekkości wszystkim jedzącym posiłki „na mieście”.

Po zajęciach jogi prowadzonych przez Monikę Maciejewską, doświadczoną instruktorkę jogi i dyplomowanego dietetyka, wszyscy goście mogli spróbować nowości od Subway®.

„Zawsze mówię moim podopiecznym by nie popadali ze skrajności w skrajność w swoim żywieniu. Równowaga i balans są bardzo istotne, aby zachować odpowiednią formę, a nawet schudnąć. Jedzenie w ciągu dnia nie może kończyć się na samej sałacie i warzywach. Białko jest bardzo ważne w naszej diecie ze względu na funkcje budulcowe, transportujące i wiele innych. Jego niedobór może kończyć się katastrofą. Te propozycje Subway® są bardzo interesujące nawet z mojej perspektywy.” mówi Anna Michowska health coach i trener mentalny.

Składniki Subway® Signature Wrap: bazyliowo – pomidorowy pszenny wrap, podwójna porcja tuńczyka, majonez, podwójny ser cheddar i mozzarella, sałata, pieprz, cebula, papryczki jalapeño, oliwki, ziarenka pieprzu.

Wrap 318g, w tym: węglowodany 52g, białko 36g, tłuszcze 33g – total 652 kcal.

Składniki Subway® Signature Salad: sałata, papryka, podwójna porcja tuńczyka, majonez, podwójny ser cheddar i mozzarella, pieprz, cebula, papryczki jalapeño, oliwki, ziarenka pieprzu.

Sałatka 325g, w tym: węglowodany 10g, białko 31g, tłuszcze 28g – total 407kcal.

Zobaczcie relację z wydarzenia Joga z Subway® na dachu z widokiem na centrum Warszawy!

