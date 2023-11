Jesienny wypad to idealne rozwiązanie dla osób, które nie lubią upałów i wakacyjnych tłumów. Krotki odpoczynek od codzienności, pozwoli na naładowanie baterii do nowych wyzwań. Opcji jest wiele, to idealny czas na zwiedzanie i wędrówki po górach. Nie wiesz gdzie wyjechać na weekend jesienią? Sprawdź nasze propozycje na krótki wypad za miasto.

Ogród Zoologiczny we Wrocławiu

Wrocławskie ZOO to jeden z najstarszych i najciekawszych ogrodów zoologicznych w Polsce. Szczególnie ciekawe jest Oceanarium, w którym można zobaczyć ponad 250 gatunków ryb z Afryki. Przy okazji wybierz się na spacer po wrocławskim rynku, spędź wieczór w najstarszej dzielnicy - na Ostrowie Tumskim i zobacz słynną Panoramę Racławicką.

Wędrówki górskie po Bieszczadach

Początek jesieni to świetny moment na górskie wyprawy. Nie ma już takich upałów, a turystów na szlakach jest zdecydowanie mniej. Pogoda sprzyja długim wędrówkom, trzeba jednak uważać na deszcze i niespodziewane burze. Bieszczady składają się z dwóch pasm górskich, które są pełne tras na różnych poziomie zaawansowania i o różnej długości.

Weekendowy wypad do Pragi

Praga to idealny wybór na weekendowy trip. 2-3 dni w zupełności wystarczą na zwiedzenie wszystkich najważniejszych zabytków tego miasta. Szczególnie piękny jest kompleks pałacowy na Hradczanach, tutejsza katedra św. Wita zapiera dech w piersiach. Warto również zobaczyć Most Karola, zegar astronomiczny, wieżę prochowa czy Kościół Najświętszej Marii Panny. A to dopiero początek atrakcji.

Kopalnia soli w Wieliczce

Zjazd do podziemnej kopalni soli w Wieliczce to niezwykłe przeżycie. Trasa turystyczna obejmuje ponad 2 km chodników i aż 20 komór. Turystom udostępniony jest trzeci poziom kopalni na głębokości 135 metrów. Znajduje się tam podziemne muzeum, kaplica św. Kingi i podziemne uzdrowisko. Przygotowane są również dwie bardziej wymagające trasy, prowadzące w mniej uczęszczane rejony kopalni.

Weekend w mieście - warszawskie parki

Warszawa to nie tylko tętniące życiem stolica, ale również miejsce, w którym można znaleźć wiele terenów zielonych. Koniecznie wybierz się na Koncert Chopinowski do Łazienek Królewskich, możesz tam również nakarmić wiewiórki i podziwiać pawie. Warto także zajrzeć do Parku Skaryszewskiego, Ogrodu Saskiego czy parku przy Pałacu w Wilanowie.

