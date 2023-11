Jesienne dekoracje wprowadzą do wnętrz ciepłe kolory i przytulny nastrój. Każda pora roku ma w sobie coś niezwykłego, dlatego warto poświęcić trochę czasu na sezonowe ozdoby. To czas kiedy garściami możemy korzystać z darów natury: szyszek, barwnych liści i jarzębiny. Nie wiesz jak ozdobić wnętrze na jesień? Zajrzyj do naszych propozycji.

Ozdoby jesienne we wnętrzach

Sezonowe dekoracje we wnętrzach to trend, który pojawił się dopiero kilka lat temu. Kilka prostych dodatków potrafi zupełnie zmienić otoczenie i wprowadzić nas w magiczną atmosferę. Większość z nas dekoruje swoje pomieszczenia jedynie na święta. Jednak każda pora roku jest dobra na małe zmiany, a jesienne barwy nadadzą wnętrzu ciepła i przytulności.

Jesienią warto postawić na naturalne dodatki, świetnie sprawdzą się ozdoby z liści, szyszek czy dyni. Szybkim i prostym rozwiązaniem są przezroczyste wazony, do których wkładamy jesienne liście lub gałązki jarzębiny. Na komodzie lub stoliku warto umieścić tacę wypełnioną szyszkami o różnej wielkości. Wnętrze warto również wypełnić suszonymi kwiatami i pachnącą lawendą.

Czas na wyciągnięcie z szaf grubych pledów, koców i poduszek. Nie tylko wspaniale ozdobią wnętrze, ale są także bardzo praktyczne. W każdej chwili możesz się nimi okryć i pozwolić sobie na chwilę relaksu w chłodne wieczory.

Jesienne dekoracje na oknach

Ozdoby na oknach odczarują szaro-burą pogodę i deszczowe wieczory. Na parapecie postaw nastrojowe świeczniki i latarenki. Podświetlone dekoracje na oknach wprowadzą ciepły i nastrojowy klimat. W oknach powieś zasłony w jesiennych kolorach, możesz je także przyozdobić kompozycją z gałązek, liści lub suszonych kwiatów. Świetnie sprawdzą się duże liście klonu i dębu oraz jarzębina.

Stroiki z szyszek lub liści

Stroiki najczęściej przygotowujemy w okresie Adwentu lub Bożego Narodzenia. Do jesiennych wieńców najlepiej wykorzystać dary natury: szyszki, pożółkłe liście, jarzębinę lub suszone owoce i kwiaty. Tego typu wieniec możemy przygotować na styropianie lub gąbce florystycznej. Fajnym pomysłem jest również przygotowanie podstawy z giętkich gałązek Do przygotowania stroika przydadzą się również nitki i sznurki, pistolet na klej oraz druciki, jeśli używamy gąbki florystycznej.

Jesienne zapachy do wnętrz

Świece zapachowe lub aromatyczne olejki wprowadzą nas w cudowny nastrój. Jesienią najlepiej sprawdzą się zapachy owocowe, korzenne i drzewne. Świetnym wyborem będzie jabłko, gruszka, dynia lub zapach lasu w czasie deszczu. W ofercie sklepów ze świecami znajdziesz również gotowe mieszanki zapachowe na tą porę roku.