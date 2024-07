Są dwa dni w roku - 14 lutego i 8 marca – kiedy właściciele kwiaciarni cieszą się najbardziej. Nic dziwnego – mężczyźni lubią w Walentynki i w Dzień Kobiet wręczać swoim wybrankom serca kwiaty. Nieumownie przyjęło się w Polsce (i nie tylko), że symbolem święta zakochanych jest czerwona róża. Jednak, aby kwiaty na Walentynki stały się oryginalnym podarunkiem, sięgnij po piwonię, frezję lub... owoce.

Oryginalny bukiet na Walentynki – piwonie czy frezja

Panowie, którzy nie chcieliby sięgać po najczęściej kupowaną na Walentynki czerwoną różę (symbol miłości), mogą zainteresować się piwonią. Jest to kwiat bardzo delikatny, ale piękny i przypominający różę angielską – najczęściej spotykany jest w kolorze różowym, który jest „kobiecym” kolorem. Innym kwiatem polecanym na święto zakochanych jest frezja symbolizująca uznanie oraz zaproszenie do flirtu. Jeżeli chcesz pozostać przy róży, to możesz wybrać inny jej kolor, m.in. niebieski lub błękitny, który jest symbolem wierności.

Kwiaty na Walentynki, a jakby z Dnia Kobiet

Kwiaty na Walentynki to również tulipany – koniecznie czerwone. Kwiat ten w Polsce wręczany jest zwykle z okazji Dnia Kobiet. Od kiedy pojawił się w Europie (ok. XVI wieku) jest jednym z najbardziej popularnych kwiatów. Dlatego nie popełnisz faux pas, kiedy wręczysz tulipany na święto zakochanych.

Oryginalny bukiet na Walentynki, który można zjeść...

Aby całkowicie zaskoczyć wybrankę swojego serca możesz podarować jej „jadalny” bukiet. Powinien być skomponowany wyłącznie z czerwonych owoców – jabłek, truskawek, porzeczki czerwonej, czerwonych winogron. Będzie to prezent nie tylko bardzo oryginalny, ale i bardzo zdrowy oraz wniesie odrobinę lata w lutowy, zimny dzień.

Większość kwiatów można podarować kobiecie 14 lutego – ważne, aby były w kolorze czerwonym czy delikatnym różu. Sprawa jednak komplikuje się, gdy na myśl przychodzą chryzantemy, które w Polsce uznawane są za kwiaty nagrobne. Jest to jednak tylko polska tradycja, ponieważ z greckiego nazwa chryzantema wzięła się od słowa „złoto”, więc symbolicznie ten kwiat w kolorze czerwonym jest porównywalnie „miłosny” jak czerwona róża.