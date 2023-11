Reklama

Namiot to doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu. Biwakowanie na łonie natury to niezapomniana przygoda, a tzw. backpackersi potrafią zwiedzić najpiękniejsze zakątki świata, wydając na podróże niewielkie pieniądze. Niezależnie do jakich celów potrzebujesz namiotu, sprawdź, jak wybrać najlepszy model i nie przepłacić.

Poszukując idealnego namiotu, warto kierować się przede wszystkim jego przeznaczeniem. Zupełnie inne parametry powinny być brane pod uwagę w przypadku namiotu dla całej rodziny, który służy do wypadu nad jezioro i na całkiem inne parametry powinny patrzeć te osoby, które w namiocie szukają schronienia w czasie ekstremalnych wypraw trekkingowych.

Bez względu na przeznaczenie, każdy namiot powinien spełniać podstawowe wymagania. Każdy namiot powinien być wykonany solidne i z porządnych materiałów. Podstawowym wyposażeniem namiotu powinna być moskitiera, tropik i trwała podłoga. Zaleca się kupno namiotu, którego stelaż i maszty zostały wykonane z aluminium. Aby czas wolny spędzony w namiocie nie okazał się katorgą, warto sprawdzić, czy ma zapewnioną dobrą wentylację. Ponadto warto wybrać te namioty, które posiadają filtry UV w tropiku.

Namiot dla całej rodziny – ceny namiotów

Wybierając namiot dla całej rodziny, czyli namiot co najmniej 4-osobowy, warto postarać się o to, by był jak najbardziej przestronny. Bardzo istotna jest również wysokość, a także spore miejsce w przedsionku, gdzie będzie można zjeść rodzinny obiad lub po prostu postawić stolik.

Najczęściej wybieranymi namiotami dla minimum 4 osób są konstrukcje o wysokości 180-200 cm, co zapewnia swobodę poruszania się i np. możliwość zawieszenia lampki pod sufitem, czy pociągnięcie sznurka na pranie. Niestety tego rodzaju namioty nie należą do najtańszych, dlatego na sprawdzone i pewne modele, trzeba wydać od 800 do nawet 1500 zł. Wysoki koszt zakupu rekompensuje wygoda użytkowania, a także jakość wykonania.

Namiot 4-osobowy cena

Poszukując namiotu dla jednej lub dwóch osób, poza podstawowymi kryteriami, warto szukać konstrukcji lekkiej i kompaktowej, którą będzie można bez przeszkód przetransportować z jednego miejsca do drugiego. Należy pamiętać, że jednoosobowe namioty nie należą do najwygodniejszych, a wśród krytyków tego typu konstrukcji panuje przekonanie, że są one zbyt małe, by pomieścić tam np. bagaż.

Lepszym rozwiązaniem pozostaje wybór dwuosobowego. Ceny namiotów dla pary to średnio 400-700 zł. W namiotach dwuosobowych, można nie tylko spać, ale także stosunkowo wygodnie biwakować. Dwuosobowe namioty posiadają również zdecydowanie lepszą wentylację i wygodę.