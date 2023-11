Zabawki do kąpieli dla dziecka można wykonać w postaci kolorowego mydła, w którym zatopiona jest gumowa figurka. Żelowe domowe mydełko wykonuje się z żelatyny, dziecięcego żelu pod prysznic, soli himalajskiej, chlorku magnezu oraz gorącej wody. Zabawki do kąpieli można obsypać brokatem. Gotowe mydła wystarczy wstawić na pół godziny do lodówki.

Żelowe zabawki do kąpieli można wykonywać razem z dzieckiem. Wspólne tworzenie pachnących mydełek do doskonała zabawa dla każdego malucha. Samodzielnie wykonane żelowe mydła są oryginalnym pomysłem na prezent np. dla dziadków.

Jak zrobić mydło-zabawkę dla dziecka do kąpieli, krok po kroku

Do domowego mydła można dodać brokat, posypkę lub perełki cukiernicze, które pod wpływem wody rozpuszczą się. Kosmetyki dla dziecka urozmaicą również takie dodatki, jak: żel aloesowy czy wyciąg z zielonej herbaty.

Potrzebujesz:

½ szklanki gorącej wody,

½ szklanki żelu pod prysznic dla dzieci,

½ opakowania żelatyny (około 25 g),

1 łyżeczki soli himalajskiej,

1 łyżeczki chlorku magnezu,

perełek cukierniczych i brokatu do ozdoby,

małych gumowych zabawek,

silikonowej foremki na muffinki.

Sposób przygotowania:

Do miski dodaj żelatynę, żel pod prysznic, magnez oraz sól himalajską.

Zalej całość gorącą wodą i mieszaj, aż do uzyskania gładkiej konsystencji.

Na dno silikonowych foremek włóż zabawki i dodaj substancję, tak aby całkowicie zakryła przedmiot.

Obsyp każde mydło brokatem i cukierniczymi perełkami.

Włóż formę do lodówki na 30 minut.

Gotowe!

Własnoręcznie wykonane zabawki dla dzieci do kąpieli to jednocześnie kosmetyk, który pielęgnuje skórę malucha. Domowe mydło tworzy się z delikatnego żelu pod prysznic przeznaczonego dla dziecka a także soli himalajskiej, która słynie z cennych właściwości regeneracyjnych podrażnienia skóry, pobudzających krążenie oraz odżywczych. Dodanie do żelowych zabawek odrobiny chlorku magnezu dostarcza ciału pierwiastka biorącego udział w wielu procesach zachodzących w organizmie. Niedobór magnezu powoduje m.in. skurcze mięśni, zmęczenie czy drganie powiek.