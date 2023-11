Dzień Dziecka jest tym wyjątkowym w roku, który możemy całkowicie poświęcić naszym pociechom. Warto zaplanować go z wyprzedzeniem, aby zapewnić dzieciom długo oczekiwane atrakcje. Jeśli nie możemy poświęcić na wspólne świętowanie całego czasu - piątek jest dniem pracującym, pamiętajmy że w tym roku mamy do dyspozycji jeszcze weekend.

Dzień Dziecka to data, którą pamiętają przede wszystkim najmłodsi i to dla nich organizuje się prezenty i niespodzianki. Każdy rodzic chce, aby jego pociecha poczuła się w tym dniu wyjątkowo. Dlatego zgadzamy się na różne pomysły i zachcianki najmłodszych - wszystko, aby zobaczyć uśmiech na ich twarzach.

Jak zaplanować rodzinne popołudnie?

Ponieważ piątek, poza tym, że jest pracujący, oznacza też, że dziecko musi iść do szkoły, daje rodzicom wygodę spokojnego powrotu z pracy i planowania dopiero wspólnego popołudnia. Wcześniejsze atrakcje gwarantuje zwykle szkoła lub przedszkole. W tym czasie zazwyczaj zamiast zajęć organizowane są pikniki, wycieczki np. do kina czy festyny. Nauczyciele również starają się pokazać, że pamiętają o uczniach - dlatego nie musimy dopytywać dziecka, czy odrobiło na ten dzień pracę domową lub przygotowało się do sprawdzianu.

Popołudnie to już okazja do wspólnego świętowania w gronie rodziny i warto je tak zaplanować, aby poświęcić dziecku maksimum uwagi. Jeśli pozwoli pogoda, można udać się na wspólny spacer na lody, przejażdżkę rowerami czy wypad na plac zabaw. Jeśli mamy w domu nastolatków - często zadowala ich otwarcie prezentów, a wieczór wolą spędzić w towarzystwie znajomych. Nie zmuszajmy ich na siłę do pozostania w domu.

Weekend z dzieckiem

Jeśli w ostatnim czasie mieliśmy naprawdę mało czasu dla najmłodszych, warto pomyśleć, aby zorganizować weekend specjalnie dla nich. Poza wspólnymi wyjazdami do dziadków czy ulubionych kuzynów, grillowaniem lub wypadem na biwak, może warto zafundować naszym pociechom rozrywkę z serii tych wyjątkowych. Dobrym pomysłem jest wypad do lunaparku, dzień w zoo czy aquapark. Należy wybierać miejsca, w których dziecko będzie dobrze się czuło, a dodatkowo okaże zainteresowanie. Dlatego warto wcześniej wspólnie ustalić plan dnia - przecież dorosłych również nie cieszą nietrafione prezenty lub miejsca odwiedzane z przymusu.

W tym dniu dozwolone jest też “naginanie” codziennych zasad i np. przesunięcie godziny pójścia do łóżka czy zakończenia ulubionej gry online.