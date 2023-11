W tym roku Boże Ciało oznacza szansę na kolejny przedłużony weekend, który można spędzić z dala od miasta. Jednak większość osób zarówno czas, jak i oszczędności przeznaczyła na majówkę. Jak w takim razie spędzić ciekawie kilka kolejnych wolnych dni bez przepłacania? Oto kilka wskazówek.

Boże Ciało to święto ruchome i ustawowo dzień wolny od pracy. 2018 rok daje jednak możliwość realizacji wielu planów, kosztem niewielu dni urlopu, który należy wziąć w pracy.

Święto rodzinne

Z pewnością wiele z osób wydało sporo pieniędzy na wyjazdy w majówkę. Dlatego warto pomyśleć o spędzeniu kolejnego zbliżającego się weekendu z rodziną. Boże Ciało to okazja do odwiedzin u krewnych lub daleko mieszkających dziadków. Pikniki, wspólne grillowanie, wizyty np. w zoo czy u dawno niewidzianych znajomych to okazja do nadrobienia towarzyskich i rodzinnych zaległości.

Gości można zaprosić również na obiad lub kolację do siebie. W ten sposób można bardzo miło spędzić czas, nie martwiąc się kosztami drogich podróży zagranicznych. Dodatkowo dni wolne, w połączeniu ze świętami, dają poczucie, że powinno się je spędzić w spokoju, w towarzystwie najbliższych, odpowiednio celebrując wolny czas i odpoczywając. To również okazja do zabawy z dziećmi - odwiedzin w jednym z wielu parków nauki, popołudnie na placu zabaw lub w parku wodnym. Jeśli pogoda dopisuje, warto postawić na atrakcje na świeżym powietrzu - rodzinne wyprawy rowerowe czy rolki, zakończone oczywiście wizytą w ulubionej lodziarni.

Jeśli wyjazd, to gdzie się wybrać?

Cztery dni proponujemy wykorzystać na bliższe wyjazdy, tym bardziej, że samo święto Bożego Ciała wiele osób będzie chciało spędzić w rodzinnym gronie. Może warto wcześniej pomyśleć o rezerwacji weekendu w SPA i postawić w ten sposób na regenerację i wypoczynek, aby z nowymi siłami wrócić do pracy. Jeśli marzymy o chwili zapomnienia o zgiełku miasta, dobrym pomysłem jest wypad w góry lub nad morze, do niewielkiego hoteliku z domową kuchnią i miłą obsługą. Czytanie ulubionej książki lub spacery w pięknym plenerze mają nieoceniony urok. Dodatkowo wieczory przy ognisku sprzyjają romantycznym rozmowom we dwoje z lampką wina w dłoni.