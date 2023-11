Wystarczą pasta do zębów, soda, sok z cytryny lub szare mydło, żeby dokładnie wyczyścić białe buty. Do czyszczenia i pielęgnacji skórzanych przyda się także bezbarwna pasta do butów. Trudne zabrudzenia można usunąć dzięki szczoteczce do rąk, a zakamarki doczyszcza się szczoteczką do zębów.

Białe buty – przeważnie trampki lub adidasy – można nosić do stylizacji casualowych. Niektórzy noszą je nawet do garnituru, ale wydaje się, że to przemijająca moda. Białe trampki są proste, wygodne i zwracają uwagę, najlepiej pasują do outfitów na wiosnę i lato. Białe adidasy niektórzy noszą przez cały rok i na różne okazje.

Jak wyczyścić białe trampki? Sodą, pastą do zębów, szarym mydłem i sokiem z cytryny

Białe trampki można wyczyścić na kilka sposobów, a w każdym z nich potrzebna jest woda, przydadzą się też szczoteczki: do zębów oraz do rąk. Jak wyczyścić białe buty, by wyglądały jak nowe?

Szare mydło w płynie (dobrze się rozpuści w ciepłej wodzie i nie pozostawi osadu na butach w przeciwieństwie do mydła w kostce) należy wymieszać z ciepłą wodą. Następnie z trampków wyjmuje się sznurówki. Szczoteczkę do rąk wystarczy zamoczyć w przygotowanym płynie i przetrzeć nią buty, rozpoczynając od części materiałowej i na gumowej kończąc. W trudno dostępnych miejscach można użyć szczoteczki do zębów. Po upraniu butów należy je przetrzeć czystą zwilżoną ściereczką albo opłukać pod bieżącą wodą. Uwaga! Woda do prania i płukania trampków nie może być gorąca.

Na trudne zabrudzenia działa też pasta z sody oczyszczonej. Należy zmieszać sodę z wodą w takich proporcjach, by uzyskać gęstą pastę, a następnie przy pomocy szmatki wyczyścić nią buty. Po wyschnięciu obuwia wystarczy je tylko wytrzepać.

Pasta do zębów jest skuteczna szczególnie na trudne zabrudzenia. Niewielką ilość pasty nanosi się na szczoteczkę do rąk lub do zębów i szoruje brudne miejsca, w tym gumy. Potem należy przetrzeć buty wilgotną szmatką, by usunąć resztki pasty.

Sok z cytryny rozpuszcza zabrudzenia i nie niszczy butów. Wystarczy zmieszać go w proporcjach 1 część soku i 3 części wody i przy pomocy ściereczki wyczyścić obuwie tym roztworem.

Białe buty najlepiej czyścić regularnie i nie doprowadzać do powstawania silnych zabrudzeń.

Jak wyczyścić białe buty ze skóry? Pastą do zębów, szarym mydłem i pastą do butów

Białe skórzane buty można wyczyścić przy pomocy szarego mydła. Należy przygotować roztwór z szarego mydła i ciepłej wody, a następnie przy pomocy miękkiej ściereczki, np. z mikrofibry, umyć buty, nie przemaczając ich przy tym. Na trudniejsze zabrudzenia można użyć samego mydła i szczoteczki do rąk albo do zębów, a potem buty przetrzeć wilgotną szmatką do czysta.

Sposobem na to, jak wyczyścić białe buty z trudnych zabrudzeń, jest też użycie pasty do zębów. Niewielką ilość pasty nanosi się na zwilżoną szczoteczkę do rąk lub do zębów, a następnie szoruje delikatnie zabrudzoną powierzchnię. Po wyczyszczeniu butów wystarczy je przetrzeć czystą wilgotną ściereczką i zostawić do wyschnięcia.

Po czyszczeniu białe buty ze skóry należy zabezpieczyć przed ponownym zabrudzeniem i odświeżyć oraz zmiękczyć skórę. W tym celu używa się szczotki do butów i bezbarwnej pasty. Pastuje się jak każde inne buty skórzane.

