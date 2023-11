Zjeżdżalnia ogrodowa to jeden z najpiękniejszych prezentów do zabawy, jakie możesz sprawić swoim pociechom. To dobry pomysł na to, aby twoje dzieci spędzały więcej czasu aktywnie i na świeżym powietrzu. Dowiedz się, jakie są koszty zjeżdżalni ogrodowych i jak wybrać najlepszą.



Na zjeżdżalni ogrodowej twoje dziecko może spędzić pół dzieciństwa. Doskonała zabawa na dworze wiąże się z aktywnością fizyczną, co jest bardzo cenne w czasach urządzeń mobilnych i Internetu. Zjeżdżalnie ogrodowe są bezpieczniejszym rozwiązaniem niż zjeżdżalnie na placach zabaw.

Zjeżdżalnia dla dzieci - to warto wiedzieć

Na rynku jest wiele ofert zjeżdżalni ogrodowych, a producenci tego typu zabawek, prześcigają się w wymyślnych wzorach i modelach. Dla nieco mniejszych pociech warto wybrać modele niewysokie i wykonane w całości z plastiku. Tego typu rozwiązania z pewnym stelażem są dedykowane dla dzieci najmłodszych, które mogą z nich korzystać już w kilka dni po przejściu pierwszych kroków o własnych siłach.

Zjeżdżalnie plastikowe ze stelażem są nazywane ślizgawkami. To bezpieczne i kompaktowe rozwiązanie. Zjeżdżalnia do ogrodu dla dzieci po zakończeniu sezonu letniego, może ze spokojem zostać przeniesiona do domu, dzięki czemu twoje dziecko będzie miało atrakcje przez cały rok. Ceny plastikowych zjeżdżalni wynoszą od 100 do 300 złotych.

Ogrodowe zjeżdżalnie dla większych dzieci - domek ze zjeżdżalnią

Jeśli Twoje dziecko jest już za duże na plastikową ślizgawkę, warto rozważyć zakup większych modeli, które bardzo często występują wraz ze specjalnym domkiem. Choć tego typu rozwiązania są nieco droższe, to Twoja pociecha będzie miała podwójną radość z zabawy. Domek ze zjeżdżalnią to wydatek nawet 1 tysiąca złotych.

Wybierając wymarzoną zjeżdżalnię, warto kierować się nie tylko wyglądem, ale także posiadanymi atestami i certyfikatami. Dzięki temu uniknie się zakupu niebezpiecznej zabawki, na której twoje dziecko może zrobić sobie krzywdę. Plastikowe zjeżdżalnie nie powinny mieć żadnych pęknięć, a najlepszym miejscem na ich postawienie będzie lekko zacienione miejsce. Istotnym jest również grunt, na jakim umieszczona zostanie zjeżdżalnia. Najlepiej zrobić to na równej trawie lub gumowej posadzce, dzięki czemu wzmocnisz bezpieczeństwo użytkowania.