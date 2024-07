Rozmawiaj z dzieckiem cały czas, opowiadaj mu o otoczeniu, codziennych czynnościach. Oglądaj z nim książeczki, dużo mu śpiewaj, czytaj wierszyki i rymowanki.

Jak mówić do dziecka, żeby jego rozwój jak najbardziej na tym skorzystał? Trzeba stymulować rozwój mowy już od życia płodowego.

1. Wykorzystaj to, że dziecko słyszy już od czwartego miesiąca ciąży. Już wtedy mów do niego, śpiewaj mu, puszczaj muzykę. Po urodzeniu uspokajaj go kołysankami, które dodatkowo rozwijają słuch muzyczny i wzbogacają słownik malucha. Ucz go rozpoznawania dźwięków, koncentracji na nich uwagi, dzięki ustawieniu blisko tykającego zegara, odgłosom kapiącej z kranu wody czy miauczeniu kota.

2. Przytulaj, głaszcz, całuj. Bezpieczne, troskliwe, kochające środowisko zapewni najlepsze podstawy do rozwoju niemowlaka.

3. Dotykaj jego twarzy własną twarzą i dłońmi, co uwrażliwia małą buzię i pobudza do śmiechu.

4. Rozśmieszaj malucha. Sprzyja to stymulacji krtani i wpływa na mięśnie twarzy, przepony i całego ciała.

5. Naśladuj jego zachowania i mimikę. Dzieci bardzo to lubią i szybko zaczynają naśladować także wypowiadane przez nas słowa i sposób mowy.

6. Komentuj codzienne czynności wyraźnie, powoli i w zrozumiały sposób, lecz bez zbędnych zdrobnień i seplenienia. Nazywaj osoby, czynności, przedmioty, podkreślaj związki przyczynowo-skutkowe. Na początku używaj prostych, lecz zawsze poprawnych zdań.

7. Słuchaj dziecka. Rozmawiaj z nim jak najwięcej, nie przerywaj mu i pozwól swobodnie się wypowiadać. Nie kończ za nie wypowiedzi i używaj zrozumiałych dla pociechy słów.

8. Ucz dziecko przez zabawy słowno-dotykowe, czytaj książeczki, wierszyki, rymowanki, które są wspaniałą zabawą i dodatkowo ćwiczą jego pamięć. Nawet kilkumiesięcznym dzieciom warto opowiadać, co widzimy na obrazkach, gdyż odnotują je w pamięci.

9. Nie poprawiaj go nieustannie, jeśli użyje złej formy wyrazu. Sama wypowiedz słowo poprawnie ale nie każ mu ciągle tego powtarzać. Nie krytykuj go i nie porównuj z innymi – każde dziecko rozwija się w indywidualnym tempie.

10. Dziecku, które zacznie używać wyrazów dźwiękonaśladowczych, warto od razu podpowiedzieć nazwę przedmiotu czy zwierzęcia wydającego ten odgłos w jego prawidłowym brzmieniu. Można demonstrować mu już od maleńkości, jakie odgłosy wydają poszczególne zwierzęta czy pojazdy, a maluch momentalnie zacznie je powtarzać.

11. Pamiętaj, że podczas karmienia piersią i ssania pokarmu pracują również mięśnie odpowiedzialne za kształtowanie mowy (mięśnie języka i żuchwy).