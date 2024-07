Farby do wnętrz różnią się m.in. odpornością na zmywanie i ścieranie, trwałością koloru oraz zdolnością krycia. Farby na ściany można wybrać spośród silikonowych, akrylowych, lateksowych, akrylowo-lateksowych, winylowych i ceramicznych.

Reklama

Farbę do pomieszczenia należy wybrać w zależności od tego, co chcemy pomalować. Do salonu nada się farba lateksowa, a w łazience najlepsza będzie silikonowa, ewentualnie lateksowa.

Na co zwrócić uwagę, kupując farbę do wnętrz?

Istotna jest trwałość farby , która nie powinna odpadać ze ściany, ani łuszczyć się na niej.

, która nie powinna odpadać ze ściany, ani łuszczyć się na niej. Trwałość barwy – kolorowa farba nie powinna szybko blaknąć, natomiast biała farba żółknąć.

– kolorowa farba nie powinna szybko blaknąć, natomiast biała farba żółknąć. Możliwość mycia zabrudzeń w łatwy sposób. Błyszczące farby jest zdecydowanie łatwiej wyczyścić. Najlepiej kierować się dopuszczalną liczbą cykli zmywań. Jest ona określona w karcie technicznej każdej z farb. 150 cykli zmywań oznacza, że ściany pomalowanej taką farbą nie można czyścić na mokro. Farba mająca powyżej 800 cykli jest zmywalna. Należy też sprawdzić czy farbę zmywa się na sucho, mokro, a może można ją nawet szorować.

w łatwy sposób. Błyszczące farby jest zdecydowanie łatwiej wyczyścić. Najlepiej kierować się dopuszczalną liczbą cykli zmywań. Jest ona określona w karcie technicznej każdej z farb. 150 cykli zmywań oznacza, że ściany pomalowanej taką farbą nie można czyścić na mokro. Farba mająca powyżej 800 cykli jest zmywalna. Należy też sprawdzić czy farbę zmywa się na sucho, mokro, a może można ją nawet szorować. Wydajność , która oznacza rozmiar powierzchni, którą można pokryć 1 litrem farby.

, która oznacza rozmiar powierzchni, którą można pokryć 1 litrem farby. Emisja szkodliwych związków i substancji, która powinna być jak najmniejsza. Ten punkt jest szczególnie ważny, jeśli w pomieszczeniu będą przebywać dzieci bądź alergicy.

Rodzaje farb do wnętrz

Farby stosowane do ścian dzielą się na:

akrylowe , mają wysoką paroprzepuszczalność, tzn. że przepuszczają parę wodną i powietrze. Dobrze kryją, ale są niezbyt odporne na zabrudzenia. Pomalowane nimi ściany można zmywać wodą, lecz należy to robić delikatnie, bez ścierania. Będą się nadawały np. do salonu.

, mają wysoką paroprzepuszczalność, tzn. że przepuszczają parę wodną i powietrze. Dobrze kryją, ale są niezbyt odporne na zabrudzenia. Pomalowane nimi ściany można zmywać wodą, lecz należy to robić delikatnie, bez ścierania. Będą się nadawały np. do salonu. Lateksowe , bardzo odporne i trwałe. Zalecane są do pomieszczeń, w których ściany brudzą się bardziej niż w innych lub są narażone na działanie wilgoci. Sprawdzą się w łazience, kuchni, a nawet domowej pralni czy suszarni. Są bardziej odporne na zmywanie niż akrylowe. Pomalowane nimi powierzchnie można nawet szorować.

, bardzo odporne i trwałe. Zalecane są do pomieszczeń, w których ściany brudzą się bardziej niż w innych lub są narażone na działanie wilgoci. Sprawdzą się w łazience, kuchni, a nawet domowej pralni czy suszarni. Są bardziej odporne na zmywanie niż akrylowe. Pomalowane nimi powierzchnie można nawet szorować. Akrylowo-lateksowe są odporne na wilgoć oraz przepuszczają parę wodną. Są bardziej wytrzymałe niż akrylowe. Stopień ich odporności na ścieranie i zmywanie jest zależny od tego, ile kauczuku użyto do ich wyrobu – im więcej kauczuku w farbie, tym bardziej jest ona wytrzymała.

są odporne na wilgoć oraz przepuszczają parę wodną. Są bardziej wytrzymałe niż akrylowe. Stopień ich odporności na ścieranie i zmywanie jest zależny od tego, ile kauczuku użyto do ich wyrobu – im więcej kauczuku w farbie, tym bardziej jest ona wytrzymała. Winylowe mają niewielką paroprzepuszczalność, dlatego lepiej nie malować nimi ścian w miejscach narażonych na działanie wilgoci, jak łazienka czy kuchnia. Są mniej odporne na zabrudzenia niż farby akrylowe. Powierzchnie pomalowane farbami winylowymi łatwo jest umyć. Ten rodzaj farb jest obecnie niezbyt często kupowany.

mają niewielką paroprzepuszczalność, dlatego lepiej nie malować nimi ścian w miejscach narażonych na działanie wilgoci, jak łazienka czy kuchnia. Są mniej odporne na zabrudzenia niż farby akrylowe. Powierzchnie pomalowane farbami winylowymi łatwo jest umyć. Ten rodzaj farb jest obecnie niezbyt często kupowany. Ceramiczne są bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne. Mikrokuleczki, z których składają się farby ceramiczne wypełniają szczelnie powierzchnię ściany. Dzięki temu warstwa farby jest twarda i niesamowicie gładka. Farby te są mocno kryjące oraz odporne na plamy. Łatwo się je zmywa, a można również szorować. Świetnie nadają się do miejsc narażonych na zabrudzenia – do przedpokojów, klatek schodowych, pokoi dziecięcych. Ich główną wadą jest wysoka cena.

Zobacz także

Na rynku dostępne są również farby dekoracyjne: mozaikowe i strukturalne.

Farby mozaikowe są złożone z różnych komponentów, wysychających nierównomiernie. Dzięki tej właściwości można dowolnie formować wzory na ścianach przy pomocy pędzla, wałka czy szmatki. Aby zrobić wzór, wystarczy zdjąć niezaschnięty fragment farby i przełożyć w inne miejsce lub pozbyć się go.

są złożone z różnych komponentów, wysychających nierównomiernie. Dzięki tej właściwości można dowolnie formować wzory na ścianach przy pomocy pędzla, wałka czy szmatki. Aby zrobić wzór, wystarczy zdjąć niezaschnięty fragment farby i przełożyć w inne miejsce lub pozbyć się go. Farby strukturalne są stosowane z użyciem szablonów o określonym wzorze. Można też użyć specjalnego pędzla fakturowego, dzięki któremu ozdobimy ścianę.

są stosowane z użyciem szablonów o określonym wzorze. Można też użyć specjalnego pędzla fakturowego, dzięki któremu ozdobimy ścianę. Farby tablicowe – mają jednolity kolor, ale można na nich pisać i rysować kredą. Polecane do pokoi dziecinnych i do kuchni – na np. fragment ściany.