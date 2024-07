Pokój dziecięcy na poddaszu powinien maksymalnie wykorzystywać każdy zakamarek pomieszczenia. Ważne jest zapewnienie dużego dostępu do naturalnego światła, ustawienie mebli pod ścianką skośną, a w przypadku małych pomieszczeń – jasne, pastelowe barwy. Pokój dziecka na poddaszu powinien korespondować z zainteresowaniami dziecka – świetnym pomysłem są aranżacje tematyczne.

Komfort użytkowania poddasza w dużej mierze zależy od tego, jak wysoka jest ścianka kolankowa – ściana poddasza ustawiona nad ścianami zewnętrznymi budynku na wieńcu stropowym ostatniej kondygnacji.

Jak umeblować pokój dziecięcy na poddaszu

Podstawą urządzania pokoju dziecięcego na poddaszu jest dobre oświetlenie. W pomieszczeniu powinno być dużo naturalnego światła. Najlepszym rozwiązaniem będą okna połaciowe (dachowe) z klamką z blokadą i zabezpieczeniem antywłamaniowym.

Najlepszym rozwiązaniem będą okna połaciowe (dachowe) z klamką z blokadą i zabezpieczeniem antywłamaniowym. Kolejnym ważnym zadaniem jest optymalna aranżacja przestrzeni.

Jeśli ścianka kolankowa jest niska (ma 70-100 centymetrów), idealnym rozwiązaniem będą meble rozmieszczone na podłodze niczym klocki – warto wykorzystać kontrastujące ze sobą kolory.

– warto wykorzystać kontrastujące ze sobą kolory. Dobrze jest zadbać, aby środek pokoju był pusty, żeby dzieci miały przestrzeń do zabawy – zwłaszcza, jeśli pokój jest niewielkich rozmiarów, np. 15 metrów kwadratowych.

W pokoju dziecka powinny znaleźć się meble i sprzęty przeznaczone do sypialni, bawialni i miejsca do nauki.

Nie warto kupować kosztownych mebli, ponieważ dziecku szybko zmienia się gust, poza tym z czasem mogą okazać się za małe. Świetnym wyborem są meble uniwersalne, które można malować na różne kolory, dekorować naklejkami itp. Największe zadowolenie zapewnią meble robione na wymiar.

Część mebli powinny stanowić szafki z drzwiami lub wysuwanymi pojemnikami na zabawki. Pozwalają ukryć piętrzące się drobiazgi i zabawki.

Tematyczne pokoje dziecięce na poddaszu - dla chłopca i dziewczynki

Ściankę kolankową można funkcjonalnie zagospodarować, ustawiając obok niej łóżko lub biurko do nauki. W tym miejscu warto umieścić także szafki na ubrania.

Motyw podróżniczy – jeśli dziecko lubi podróżować, dobrze to zaakcentować, aranżując pokój w tym duchu. Pod skos warto wkomponować regał na książki, niską szafkę nocną, a na ścianach powiesić mapy, samoloty, wszystko to, co pasjonuje dziecko. Aranżując pokój dla młodego mężczyzny można zdecydować się na monochromatyczną biel i czerń, dziewczynki ucieszą cieplejsze kolory, np. brzoskwiniowy, lawendowy.

Plac zabaw – trudno znaleźć dziecko, które nie lubi placu zabaw. Warto to wykorzystać, projektując nieograniczoną przestrzeń do zabawy. Poddasze może stać się królestwem, w którym znajdą się wszystkie zabawki dziecka. Przy ścianach dobrze jest ustawić skrzynie na zabawki.

Motywy bajkowe – pokój dla dziecka można zamienić w królestwo znane ze świata bajek. Warto wykorzystać ulubione postaci i stworzyć miejsce, w którym dziecko poczuje się wyjątkowe. Dziewczynki, które kochają księżniczki będą zachwycone, jeśli w ich pokoju znajdzie się toaletka czy bajeczne łóżko z baldachimem.

Należy mieć na względzie bezpieczeństwo dziecka, dlatego schody prowadzące na poddasze najlepiej pokryć materiałem antypoślizgowym. Warto też zadbać o jasne kolory ścian, które optycznie powiększą wnętrze.