Pierwszy wyjazd na wakacje z dzieckiem jest dla wielu rodziców stresującym momentem. Aby tego uniknąć, warto poznać sprawdzone rady dotyczące planowania urlopu, przygotowania do niego dziecka i pakowania niezbędnych rzeczy.

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że wyjazd z najmłodszym członkiem rodziny będą zupełnie inne od tych, które spędza się tylko we dwoje. Nie oznacza to jednak, że muszą być mniej udane. Rodzice muszą mieć świadomość, że taki wyjazd wymaga lepszego przygotowania i organizacji. Jeśli już na tym etapie zostaną popełnione błędy, to może się to odbić na całym wyjeździe.

Jak przygotować się do wyjazdu na wakacje z niemowlakiem?

Kwestia planowania urlopu powinna być uzależniona od wieku dziecka. Rodzice, którzy chcą wyjechać na wakacje z niemowlakiem muszą wziąć pod uwagę to, że takie dzieci gorzej znoszą trudy podróży. Dalekie wyjazdy są w takich przypadkach mocno ryzykowne i mogą być bardzo męczące nie tylko dla samego niemowlaka, ale również dla rodziców.

Niezależnie od tego dokąd się wyjeżdża i na jak długo, trzeba pamiętać o tym, aby:

podróż rozpoczynać wczesnym rankiem (wtedy temperatura powietrza jest najprzyjemniejsza, a ruch na drodze niewielki),

nie doprowadzić do przegrzania organizmu dziecka (stała kontrola niemowlaka i dostosowywanie jego ubioru do panujących warunków),

uważać na korzystanie z klimatyzacji w samochodzie (temperatura wewnątrz auta nie powinna być niższa niż 5 stopni Celsjusza od temperatury na zewnątrz),

możliwie najlepiej zachować dzienny rytm dziecka (godziny karmienia i snu),

podczas podróży robić kilkunastominutowe przerwy,

zabrać do samochodu ulubione zabawki dziecka.

Podróż do miejsca docelowego jest tylko jedną z części wakacyjnego urlopu. Drugą stanowi sam pobyt. Aby był on udany, należy zwrócić szczególną uwagę podczas pakowania rzeczy. Nie wolno zapomnieć o zabraniu ubranek na każdą pogodę (niezależnie od prognoz), pokarmu i rzeczy niezbędnych do karmienia i wózka. Dobrze też posiadać turystyczne łóżeczko.

Co przygotować na wyjazd z kilkuletnim dzieckiem?

Nieco mniej skomplikowane są przygotowania do wyjazdu z kilkuletnim dzieckiem. W zależności od wieku - może przydać się wózek (tzw. spacerówka), ale też sporo ubrań na różną pogodę i koniecznie ulubione zabawki. Bez nich dziecko może mieć problem z zagospodarowaniem wolnego czasu, a to odbije się również na wypoczynku rodziców.

Przed każdym wakacyjnym wyjazdem opiekunowie muszą być pewni, że stan techniczny samochodu, którym będą podróżować jest dobry (w przypadku niemowlaków inne środki transportu nie są polecane). Nie wolno zapomnieć, że dzieci muszą być przewożone w specjalnych fotelikach