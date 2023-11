Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia nie powinny wiązać się z presją czasu i stresem. Aby przebiegły w spokojnej atmosferze, należy rozpocząć je już 5 tygodni przed Wigilią. Pierwszymi przedświątecznymi obowiązkami są m.in.: pranie dywanów, mycie okien, a także stworzenie listy prezentów i ich stopniowe kupowanie.

Święta Bożego Narodzenia są czasem radości, jednak wiążą się również z pracochłonnymi przygotowaniami. Warto rozpocząć je wcześniej, aby czerpać z nich jak najwięcej przyjemności oraz uniknąć sytuacji stresowych. Pomocne będzie stworzenie listy z czekającymi nas obowiązkami i systematyczne jej realizowanie.

Spokojne przygotowanie świąt – harmonogram prac

Wigilia i Święta Bożego Narodzenia są jedną z piękniejszych polskich tradycji. Uznawane są również za najbardziej stresujący okres w roku, gdyż wymagają intensywnych i czasochłonnych przygotowań. Do przedświątecznych obowiązków należy m.in. sprzątanie, poszukiwanie prezentów, zakupy, gotowanie, pieczenie, a także znalezienie idealnego drzewka choinkowego i udekorowanie domu. Pierwszą zasadą bożonarodzeniowych przygotowań, która pozwoli na uniknięcie stresu jest niezostawianie wszystkiego na ostatnią chwilę. Warto wcześniej wszystko rozplanować i stworzyć harmonogram obowiązków. Na przedświątecznej liście powinny znaleźć się m.in.: wykaz prezentów, potrawy oraz przepisy, a także lista dekoracji potrzebnych do ozdobienia domu. Sprzątanie oraz kupowanie prezentów najlepiej jest zacząć na 5 tygodni przed zbliżającymi się świętami. Zadania można podzielić między domownikami, aby przebiegały sprawniej i każdy był w nie zaangażowany. Warto zacząć od wytrzepania dywanów, umycia okien, wyprania firanek i zasłon oraz czyszczenia kanap. Na 4 tygodnie przed świętami można rozdzielić między członków rodziny (którzy odwiedzą nas w Wigilię i Święta) potrawy do przygotowania. W tym czasie warto zacząć również sprzątanie tych miejsc w domu, w których spędza się najmniej czasu, a także kuchni. Następnym punktem w przedświątecznym harmonogramie, który najlepiej zrealizować na 3 tygodnie przed Bożym Narodzeniem są pierwsze i podstawowe zakupy – opłatek, sianko umieszczane pod świątecznym obrusem, domowe dekoracje oraz brakujące ozdoby choinkowe.

Dwa tygodnie do świąt – zacznij przyrządzać potrawy

Przygotowywanie wigilijnych i świątecznych potraw można rozpocząć dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem. W tym okresie warto upiec pierniki, a także zrobić pracochłonne, tradycyjne potrawy, takie jak: pierogi, uszka do barszczu oraz krokiety, które następnie wkłada się do zamrażarki, a w święta jedynie podgrzewa. Na 2 tygodnie przed Bożym Narodzeniem należy rozpocząć dekorowanie domu świątecznymi ozdobami, które stworzą magiczną i niepowtarzalną atmosferę. W ostatnim tygodniu przed Wigilią i świętami przygotowuje się pozostałe ciasta. Na trzy dni przed wieczerzą należy zrobić różnego rodzaju śledzie, keks oraz makowce. W przeddzień Wigilii przygotowuje się kutię, kompot z suszu, rybę w galarecie oraz sałatkę jarzynową. Smażonego karpia najlepiej jest zrobić w dzień wieczerzy wigilijnej, gdyż świeża ryba będzie najsmaczniejsza.