Rozmowę o podwyżkę wynagrodzenia należy przeprowadzić rzeczowo. Warto wcześniej przygotować sobie argumenty, dzięki którym pokażemy szefowi, że zasłużyliśmy na większą pensję.

Rzadko zdarza się, że to pracodawca wychodzi z inicjatywą podwyższenia wynagrodzenia. Dlatego pracownik, któremu zależy na zwiększeniu dochodów, może zaproponować takie negocjacje.

Przygotowanie do rozmowy o podwyżkę

Rozmowę o podwyżce wynagrodzenia należy potraktować jako spotkanie biznesowe, a do negocjacji trzeba się przygotować. Nie jest dobrym pomysłem, aby decydować się na taką rozmowę pod wpływem chwilowego impulsu. Od przygotowania będzie w dużej mierze zależał efekt negocjacji z pracodawcą. Dobrze przeprowadzić symulację takiej rozmowy wcześniej z kimś, kto wcieli się w rolę szefa. Takie doświadczenie pomoże zastanowić się nad możliwymi reakcjami na argumenty drugiej strony.

Argumenty w rozmowie o podwyżkę

Argumenty powinny być związane z obszarem zawodowym. Argumenty związane z życiem prywatnym (zwiększone wydatki związane z remontem mieszkania czy zaplanowanie dużych wakacji) nie są istotne dla pracodawcy. Zatem należy skupić się na konkretnych aspektach własnej pracy: może wraz ze stażem pracy, wzrosła odpowiedzialność i zakres obowiązków, może sukcesy pracownika bezpośrednio przyczyniły się do sukcesów firmy, może pracownik podniósł swoje kwalifikacje zawodowe i ma teraz wyższe kompetencje. Dobrą okazją do podjęcia rozmów o podwyżce może być moment zakończonego sukcesem projektu, dzięki któremu firma odniesie wymierne korzyści.

Sytuacja firmy a podwyżka wynagrodzenia

Podczas negocjacji należy wziąć pod uwagę również sytuację firmy. Jeśli prosperuje dobrze i prężnie się rozwija, a jej pozycja na rynku nie jest niczym zagrożona, wówczas można rozpocząć rozmowę na temat podwyżki. Natomiast czas, w którym firma przechodzi przez problemy i kryzys, może okazać się nie najlepszym momentem do rozmów na temat wzrostu wynagrodzenia.

Opanowanie podczas rozmowy o podwyżkę

Rozmowa o podwyżkę wynagrodzenia dla wielu osób jest sytuacją trudną i stresującą. Faktem jest natomiast, że opanowanie i spokój, a także pewność siebie, pomogą przeprowadzić tego typu negocjacje. W utrzymaniu emocji w ryzach pomoże wcześniejsze przygotowanie się do rozmowy, ustalenie realistycznych oczekiwań i wybranie odpowiedniego momentu do podjęcia tematu zwiększenia wynagrodzenia. Może się też okazać, że bez względu na to jak dobrze przygotowany był pracownik i jak trafnych argumentów użył, usłyszy odmowę. To też moment, w którym reakcja pracownika będzie wpływała na kształtowany przez niego wizerunek.

Jeśli negocjacje nie zakończą się zgodnie z planem pracownika, może on poprosić o informację zwrotną od pracodawcy dotyczącą na przykład tego, jakie obszary swojej pracy powinien doskonalić, aby uzyskać podwyżkę. Jeśli natomiast zakończą się sukcesem, to nie pozostanie nic innego, jak satysfakcja i okazja do świętowania nowych warunków pracy.

