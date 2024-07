Informacje, które można napisać w referencjach, dotyczą terminu zatrudnienia, zakresu obowiązków, wiedzy i umiejętności pracownika oraz jego predyspozycji.

Referencje są dokumentem, o który rekruterzy pytają coraz częściej. Pozwalają na poznanie opinii innych pracodawców o kandydacie, jego obowiązkach i cechach, którymi wykazał się na poprzednim stanowisku. Przy zmianie stanowiska pracownik powinien zadbać o to, aby uzyskać referencje. Celem wystawienia referencji jest zarekomendowanie pracownika innym firmom.

Wygląd dokumentu z referencjami

Pracodawca najczęściej umieszcza referencje na papierze firmowym. Istotne dane, które powinny się tam znaleźć to: nazwa firmy, data, imię i nazwisko pracownika, okres zatrudnienia, nazwa stanowiska i zakres obowiązków: „Pani Janina Kowalska była zatrudniona w naszej instytucji w okresie od 01.05.2011 r. do 31.07.2015 r. na stanowisku doradcy klienta. Do jej obowiązków należało: prezentowanie oferty i sprzedaż produktów; aktywne pozyskiwanie oraz kompleksowa obsługa klientów indywidualnych; kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy itd.”.

Elementy, na które można zwrócić uwagę

Referencje mogą zawierać informacje dotyczące wiedzy i umiejętności specjalistycznych pracownika: „Pani Janina Kowalska wykazała się wiedzą na temat produktów bankowości detalicznej oraz produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych oraz wysokimi umiejętnościami w zakresie aktywnego pozyskiwania nowych klientów”.

Można również określić dominujące cechy i kompetencje społeczne, pewne uniwersalne predyspozycje czy umiejętności: „Pani Janina jest osobą zdyscyplinowaną i obowiązkową. Dobrze radziła sobie zarówno w zadaniach wymagających samodzielnego działania, jak i w pracy zespołowej.”

Równie istotna dla kolejnego pracodawcy może być sama rekomendacja: „Jako bezpośrednia przełożona Pani Janiny Kowalskiej polecam ją jako dobrego i godnego zaufania pracownika.”

Dane osoby do kontaktu

Nie jest to punkt konieczny, ale z pewnością uwiarygadnia dokument: „W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt telefoniczny: Imię i nazwisko osoby do kontaktu, stanowisko, numer telefonu.” Pracodawca powinien jednak pamiętać, że informacji telefonicznych udzielić może wyłącznie na wyraźną prośbę lub za zgodą pracownika.

Jeśli w ofercie, na którą aplikuje kandydat nie są wymagane referencje, może on umieścić w CV informację „Referencje: na życzenie”. Tym samym wyrazi gotowość przedstawienia niezbędnych dokumentów, jeśli pojawi się taka potrzeba.