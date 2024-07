Podanie o podwyżkę powinno spełniać wymogi formalne korespondencji oficjalnej. Sporządzając je, trzeba się wystrzegać form ekspresywnych i dbać o to, by argumenty zostały przedstawione rzeczowo i były podparte dowodami.

Podwyżka – kiedy się należy?

Podwyżka jest naturalnym roszczeniem pracownika o wysokim stażu pracy, który od lat gorliwie podchodzi do swoich obowiązków. Trzeba jednak umiejętnie o nią poprosić, by nie zepsuć opinii o sobie w oczach pracodawcy, a przede wszystkim przekonać go, że rzeczywiście zasługujemy na wyższą płacę. Aby prosić o podwyżkę, trzeba mieć do tego niepodważalne podstawy, które w razie potrzeby będzie można udowodnić zgromadzoną dokumentacją. Oprócz rzetelności i długiego stażu pracy podstawami do wnioskowania o podwyżkę mogą być:

ukończenie dodatkowych kursów lub studiów podyplomowych,

przejęcie nadprogramowych obowiązków zawodowych,

szczególne zasługi dla podniesienia zysku lub prestiżu firmy, np. podpisanie ważnego kontraktu, zdobycie nagrody branżowej.

Podanie o podwyżkę – czego się wystrzegać?

Pisząc podanie o podwyżkę, należy pamiętać przede wszystkim o powoływaniu się na rzeczowe argumenty i o zachowaniu należytych form grzecznościowych. Nie powinny się tam znaleźć:

argumenty związane z życiem prywatnym, np. trudności w spłacie kredytu czy większe potrzeby finansowe związane z narodzinami dziecka,

porównywanie swojej płacy do pensji współpracowników (wysokość pensji jest zwykle informacją utajoną, której oficjalnie nie mogą znać pracownicy),

formy ekspresywne (w sposób emocjonalny wyrażające niezadowolenie z powodu zbyt niskiej płacy),

groźby pod adresem pracodawcy (szantażowanie odejściem z pracy).

Przed złożeniem podania o podwyżkę warto też zastanowić się, czy moment jest odpowiedni – jeżeli firma właśnie ma trudności finansowe, próby wnioskowania o podwyżkę z pewnością skończą się fiaskiem.

Podanie o podwyżkę – co powinno zawierać?

Podanie o podwyżkę, tak jak wszystkie formy korespondencji oficjalnej, powinno się składać z 3 części – wprowadzającej, uzasadniającej i podsumowującej. Zgodnie w wymogami formalnymi, akapity należy rozpoczynać wcięciem z prawej strony. Można wykorzystać gotowe szablony zdań, np:



Część wprowadzająca podania:

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie podwyższenia mojego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę na stanowisku...”.

Część uzasadniająca wniosek o podwyżkę:

„Swoją prośbę motywuję....”.

Część podsumowująca podania:

„Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie argumenty są wystarczające do pozytywnego rozpatrzenia podania. Będę wdzięczny/a za możliwość odbycia osobistej rozmowy w tej sprawie”.

Przy pisaniu podania o podwyżkę, trzeba pamiętać także o zamieszczeniu:

wyrównanych do lewej informacji o miejscu i dacie sporządzania podania (w formacie: dzień-miesiąc-rok, najlepiej z miesiącem zapisanym słownie),

wyrównanych do prawej danych osobowych własnych w kolejności: imiona i nazwisko, zajmowane stanowisko, adres, kod pocztowy,

wyrównanych do lewej danych pracodawcy w kolejności: imiona i nazwisko, zajmowane stanowisko, adres firmy, kod pocztowy firmy,

wyśrodkowanego tytułu (Podanie o podwyżkę wynagrodzenia).

wyrównanego do prawej zwrotu grzecznościowego (np. „Łączę wyrazy szacunku” lub „Z poważaniem”) i własnoręcznego podpisu.